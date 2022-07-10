好去處｜逾300年青樂手月底文化中心周年大匯演

康樂及文化事務署音樂事務處轄下的中西樂團和合唱團，逾300年青樂手，將攜手於7月31日(周日)下午3時在香港文化中心音樂廳舉行的「2022音樂事務處周年大匯演」演奏，演出作品包括曾奪朝日作典賞的《藍天夢進行曲》，又有中樂琵琶領奏名曲《春江花月夜》等。音樂事務處並將於音樂會中頒發獎項予多位優秀學員、樂團及合唱團團員。

香港青年管樂團、香港青年弦樂團、香港青年中樂團、香港青年交響樂團、音樂事務處青年合唱團和音樂事務處兒童合唱團，將分別在該處導師凌閣顯、李星雲、甘浩鵬博士、郭健明和前總音樂主任梁寶根的帶領下，為觀眾送上多首風格多元的中外樂曲。

精彩節目包括矢藤学於第二十六屆朝日作曲賞(吹奏樂)的得獎作品《藍天夢進行曲》、多特里取材自古羅馬神話故事的管樂作品《水靈》、為弦樂團而編並改編自布拉姆斯《G小調第一鋼琴四重奏》悠揚的終章、熱情歡快的中樂作品《騰》、由琵琶領奏的名曲《春江花月夜》，以及糅合交響樂團與合唱團精髓的傑作《孔雀舞》和《為了世間的美景》。

門票售價分別為75元、95元及115元，現於城市售票網發售；信用卡電話購票可致電2111 5999。查詢節目詳情及票務優惠，可致電2796 1003/3842 7784或瀏覽：www.lcsd.gov.hk/tc/mo/activities/traineesevents/musicnconcert/2022moag.html。