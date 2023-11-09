好去處︱M+慶祝開幕兩周年 周日免費開放入場毋須預約 (附時間等詳情)

位於西九文化區的亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+自2021年開館以來已接待超過460萬人次參觀，本周日（12日）迎來開幕兩周年。為答謝大眾支持，當天提供特別免費入場安排並呈獻免費公眾節目。

10時 至 6時 開放 4 時截龍

當天開放時間為上午10時至下午6時，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。館方會限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在下午4時「截龍」，確保入場訪客有足夠時間參觀。