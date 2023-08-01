好奇害死鯨？兩周前西貢游弋成焦點 鯨歿牛尾海 背部受創或製標本

一條身長約7米的布氏鯨7月中於西貢附近海面現身後，旋即成為焦點，更有不少市民出海尋鯨蹤，惹起保育鯨魚爭議，至昨早(31日)更傳來噩耗。有漁民在西貢牛尾海發現有鯨魚疑似「反肚」漂浮，並稱「打車葉(螺旋槳)打到腸都標埋出嚟！」後證實為鯨屍，相信是早前出沒的布氏鯨。漁護署昨傍晚聯同專家以躉船將鯨屍移至萬宜水庫西壩，以作解剖及調查死因，初步發現鯨背有新傷口，但未知是否致死原因，而解剖工作或需時數天，並會研究可否製成標本。

漁護署昨日聯同香港海洋公園保育基金(海洋公園)安排打撈鯨魚屍體，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，可能需時數天。漁護署又指，對發現鯨屍感到惋惜，相信解剖結果有助了解鯨魚行為和死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案，並會研究解剖後鯨屍可否製作成標本，供科研和教育用途。

漁護署續稱，自本月中有鯨魚在西貢水域出現以來，一直與海洋公園相關專家密切監察鯨魚健康狀況，並聯同其他部門在一帶海域巡邏，且向觀光船發出勸告，勸喻船隻離開鯨魚曾出沒的水域，過去周末相關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。