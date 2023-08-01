好奇害死鯨？兩周前西貢游弋成焦點 鯨歿牛尾海 背部受創或製標本

一條身長約7米的布氏鯨7月中於西貢附近海面現身後，旋即成為焦點，更有不少市民出海尋鯨蹤，惹起保育鯨魚爭議，至昨早(31日)更傳來噩耗。有漁民在西貢牛尾海發現有鯨魚疑似「反肚」漂浮，並稱「打車葉(螺旋槳)打到腸都標埋出嚟！」後證實為鯨屍，相信是早前出沒的布氏鯨。漁護署昨傍晚聯同專家以躉船將鯨屍移至萬宜水庫西壩，以作解剖及調查死因，初步發現鯨背有新傷口，但未知是否致死原因，而解剖工作或需時數天，並會研究可否製成標本。
漁護署昨日聯同香港海洋公園保育基金(海洋公園)安排打撈鯨魚屍體，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，可能需時數天。漁護署又指，對發現鯨屍感到惋惜，相信解剖結果有助了解鯨魚行為和死因，為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案，並會研究解剖後鯨屍可否製作成標本，供科研和教育用途。
漁護署續稱，自本月中有鯨魚在西貢水域出現以來，一直與海洋公園相關專家密切監察鯨魚健康狀況，並聯同其他部門在一帶海域巡邏，且向觀光船發出勸告，勸喻船隻離開鯨魚曾出沒的水域，過去周末相關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。
鯨背現新傷口 未知是否死因
另外，漁護署人員及香港海洋公園保育基金代表，昨晚初步交代鯨魚情況。香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南指，漁護署於晚上7時45分把鯨魚屍體運至萬宜水庫西壩；經初步檢查發現鯨魚背部正中央、近背鰭有新傷口，未知是否為死亡原因。陳梓南又指，屍體新鮮，相信鯨魚不久前才死亡，由於天氣炎熱會盡快完成解剖工作；並透露將會採集鯨魚內臟和血液樣本，從而了解鯨魚生前的身體狀況。
警方昨早9時許接報，西貢牛尾洲海域有一條疑似鯨魚屍體。鯨魚打側身漂浮，其中一邊魚鰭及半條尾鰭露出水面，身上有兩個明顯傷口，同時有內臟流出體外。水警隨後派出多艘水警船隻巡邏，漁護署亦聯同海洋公園專家到場。經初步調查，相信為較早前香港海域發現的布氏鯨。漁護署人員及專家其後安排大型躉船運送鯨屍，並在晚上約7時把鯨屍移往西貢萬宜水庫西壩進行解剖及調查死因。
團體促尊重「鯨魚過客」
香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，一般而言，鯨魚有機會受船隻或其他東西撞擊，或因健康問題急速惡化，導致快速死亡。她強調潛在死因有很多，需待漁護署解剖才有機會確定。她又指，保護野生動物的措施應要提前準備，但鯨魚在西貢水域出沒了一段時間，政府仍未有保護措施出台，冀政府盡快推出措施，避免同類情況再發生。她呼籲社會應尊重「鯨魚過客」，生態學者和一般市民都應留意不同野生動物均有其承受能力，了解其基本知識，三思後才接近動物，「有些野生動物不適合人類接近，大家要注意」。
今次並非香港首次有鯨魚出沒及死亡。2003年一條年幼抹香鯨擱淺西貢大浪灣鹹田灣沙灘，因鯨魚健康狀況欠佳，拯救近九小時不果，專家最後注射麻醉藥及阿摩尼亞等針藥，結束其生命。抹香鯨屍體最終於萬宜水庫西壩對開的北面角一個沙灘埋葬。