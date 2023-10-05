好心好賞 華懋集團推出全新「如心賞」會員獎賞計劃 消費及行善皆可賺分有賞

城市發展不應只著重於經濟增長，社會共融、互助關愛精神，以及可持續發展，更是城市發展的重要元素之一。華懋集團一直致力令香港成為一個充滿正能量的更宜居城市，最近推出全新的「如心賞 CCG Hearts」獎賞平台，冀鼓勵社會各界共襄善舉，分享賞心樂事。

有別於一般會員獎賞計劃，「如心賞」除了結合華懋集團旗下如心酒店、9大商場及中環街市原有的積分系統，予會員消費儲分外，更鼓勵會員透過參與多元化的「好心行動」，賺取更多積分，進而帶動漣漪效應，推動社區服務和義工文化。

「如心賞」正式啟動禮於昨日舉行，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，會員可參加不同的社區服務，賺分之餘，亦可感受到箇中的快樂，受惠人士同樣得益。項目亦可推動消費，有助商戶以至香港經濟。華懋團隊亦聯同社福團體合辦划獨木舟清潔石灘、行山清理山徑垃圾等會員活動，為環境作出貢獻；充分體現華懋集團所重視、「人、繁榮、環境」三者均勻發展的理念。

商場巡禮 人人有獎

由即日起至 10 月 31日，「如心賞」分別於中環街市、如心廣場、好運中心及翩滙坊舉行「好心 好賞 巡禮」。會員可參與大抽獎*，獎品包括：最新 iPhone 15 Pro Max、15 Pro、iPad、Dyson風筒、如心酒店住宿和餐飲禮券等等，獎品多達 18,000 份，人人有獎，永不落空。會員亦可試玩「好心 好賞 咚起來！」打鼓電子遊戲，大顯身手。

10月4至10日 中環街市

10月12至17日 荃灣如心廣場

10月19至24日 沙田好運中心

10月26至31日 將軍澳翩滙坊

註：每日活動由中午 12 時開始，至晚上 8 時。

*抽獎禮品送出方法，需參照活動條件及細則