好空氣社區 Carry On! 屯門中學生關注區內空氣質素 展出區內「十大空氣污點」及「十大較優質空氣點」調查結果

早前舉行的好空氣社區 Carry On! 活動總結展覽日及社區研討會，參與嘉賓及同學大合照。

屯門區空氣質素欠佳，一直高踞本港空氣污染地區之首。為幫助年青人關注空氣污染問題對健康的影響及掌握更多空氣知識，健康空氣行動(CAN)夥拍香港科技大學環境研究所(HKUST-IENV)，並獲何鴻毅家族香港基金贊助，於2020年攜手開展「好空氣社區」的教育項目，讓7間區內中學的同學透過學生透過交流工作坊、流動學習活動，結合「1.5公里體驗式學習圈」理念，了解空氣質素測量及技術應用，把空氣污染問題運用圖像及科學數據呈現，讓公眾多關注空氣污染對健康帶來影響的環境議題。 「好空氣社區」教育項目於剛過去周六(10月29日)，假屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學舉辦「好空氣社區 Carry On!」活動總結展覽日及社區研討會，包括中華基督教會譚李麗芬紀念中學、浸信會永隆中學、路德會呂祥光中學、東華三院鄺錫坤伉儷中學、仁愛堂陳黃淑芳紀念中學、香海正覺蓮社佛教梁植偉中學及東華三院邱子田紀念中學等七間參與中學，聯合舉行展覽分享學習成果，向公眾展出他們在2020年7月至2022年8月期間，在屯門區77個潛在空氣污染檢測站採集的數據以及分析結果，並公佈「十大空氣污點」及「十大較優質空氣點」。

加強社校連結 關注空污及健康議題 健康空氣行動行政總裁馮建瑋於致辭時表示，該會一直致力透過教育，改變民眾生活習慣，提倡政策推進，以多管齊下的方式改善本地空氣質素。他並希望透過是次展覽及社區研討會，除展示學生成果外，並可加強社校連結，建立更緊密的社區關係，喚起市民對空污及健康議題的關注。香港科技大學環境研究所黃潔文博士則指，社區計劃能啟發同學多觀察身邊事物，多參與及多探究跨學科學習，以及培養自己的興趣，讓知識和創意展現於改善社區及香港環境的工作上。 交通運輸站空污最嚴重 公園遊樂場質素最好 七間參與計劃的區內中學，同學們分別在屯門區內77個地點安裝二氧化氮試管，於每個點採集三星期數據，並進行實地考察及街訪，在生活上最熟悉的1.5公里生活圈，尋找空氣污染黑點及環境健康風險。調查結果顯示，在區內十大空氣較差污點中，以交通運輸（包括巴士站和輕鐵站）的空氣污染最為嚴重，當中紅橋巴士站（每立方米222.18微克）、屯門地鐵站巴士站（每立方米161.54微克）及屯門地鐵站巴士站（每立方米114.73微克）是排首3位的空污黑點，半封閉式的巴士站阻隔了空氣污染物的消散，令站內長期處於高污染狀態，持續影響乘客的健康。至於空氣質素較佳的地點，多為遠離公路的公園和遊樂場。