好立克代奶粉餵36周女兒致急性腎臟損傷 23歲母不認罪4月受審

控罪指，女被告W. H. Y.（23歲）及男被告F. S. L（33歲，廚師）於2021年5月14日與2021年12月16日之間，首尾兩日包括在內，在香港九龍藍田某樓單位，身為超過16歲的人士而對一名低於16歲的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略該X，其方式相當可能導致她受到不必要的苦楚或健康損害。

23歲與33歲未婚情侶涉嫌在2021年5月至12月間，為減少向其年僅約36個星期大的女兒餵食奶粉的頻率，以殼物、好立克及阿華田作替代品，導致其身體出現多種問題，包括嚴重缺水、營養不良等，2人被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。案件今於觀塘裁判法院再訊，署理主任裁判官鄭紀航批准男被告以2,000元簽保守行為兩年處理，並撤銷控罪；女被告則否認控罪，案件將排期至4月27日審訊，期間續准保釋。

女嬰被診斷出一連串健康問題

男被告承認案情指，兩名被告是一對未婚的情侶，擁有兩名兒女，包括約36個星期大的幼女。及後被告在2021年5月起，先後5次沒有帶其女兒到聯合醫院作新生嬰兒治療。從同年11月起，社會福利署的社工亦開始跟進他們的家庭。其後在第6次家訪時，發現女嬰出現反應緩慢；在第7次家訪時觀察到她仍然是反應緩慢和手腳冰冷，隨即送到醫院的深切治療部治理，診斷出她有一連串健康問題，其中有嚴重缺水、急性腎臟損傷及一定程度的營養不良等，以致體重下降。

男被告稱沒車錢所以沒帶女兒覆診

案情續指，兩名被告在同年12月底被捕，男被告在警誡下說出「我啲錢用晒黎交租，先無錢買奶粉比個囡食」，並承認隨着嬰兒奶粉用光而減少餵食奶粉的頻率，並使用穀物、好立克及阿華田作替代，以及承認出於疏忽而令其女兒缺水，而且因沒有錢乘車而錯過醫院覆診。最後直至2022年1月時，女嬰的情況才變得穩定。

控方指，將傳召3名證人，並會依賴女被告的招認；辯方表示，同意招認的自願性及公平性，以及沒有任何辯方證人。裁判官將案件排期至4月27日作1天審訊，期間她續准擔保外出。＇