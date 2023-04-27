好立克替代奶粉餵36周幼女致急性腎臟損傷　未婚媽媽判守行為

裁判官劉淑嫻批評女被告「如果唔想養就唔好生」，並斥「當佢(女兒)連狗都不如」、「枉為人父母，無資格呀你」，又指女被告用好立克餵哺女嬰，「有無諗過佢個腦點發展，骨骼點發展？」最終，劉官仍准女被告以自簽2,000元和守行為2年處理，並強調女被告期間不得干犯法例，尤其是不能故意忽略兒童。

23歲未婚媽媽於2021年5月至12月期間，涉嫌以殼物、好立克及阿華田等替代奶粉，去餵哺僅約36個星期大女兒，導致女兒嚴重缺水、營養不良等，被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今(27日)於觀塘裁判法院審理。

警誡下，女被告認用好立克替代奶粉。(資料圖片)

警誡下認用好立克替代奶粉

23歲女被告W. H. Y.被控於2021年5月14日至12月16日在藍田某單位，身為對一名低於16歲的兒童，即幼女X負有管養、 看管或照顧責任的人，故意忽略X，其方式相當可能導致她受到不必要的苦楚或健康損害。

女被告早前拒認罪，案件原定今天開審。惟控方今提出以簽保守行為方式處理本案。女被告同意案情指，她和男被告F.S.L.是一對未婚的情侶，兩人育有1子1女，其中X在2021年4月出生，是一名早生嬰兒，惟幼女X出生兩星期後，兩被告已經未能帶X到聯合醫院覆診，兩人一共缺席5次覆診。同年11月，社工開始跟進被告家庭，最終被揭X情況有不妥。

兩被告在同年12月20日被捕，女被告在警誡指因經濟困難，所以減少餵哺X奶粉；在警署錄影會面中，她稱因奶粉用光，使用穀物、好立克及阿華田作替代，又稱有留意到X消瘦，但無錢及無能力尋求醫療協助。