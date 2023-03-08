如何鼓勵生多個？ 最想丈夫分擔家務！

近年本港出生人數屢創新低，有何誘因可鼓勵婦女「生多個」？有婦女團體在今天3.8婦女節前夕公布一項調查，發現受訪母親中，最多人希望丈夫願意分擔家務，其次為聘請外傭可扣稅，以及政府提供生育津貼。有立法會議員建議港府參考外國做法，以現金津貼、稅務優惠、制定家庭友善政策等，以鼓勵市民生育。

香港中西區婦女會、香港南區婦女會等早前以問卷訪問約500名育有子女的婦女，了解有何誘因能鼓勵她們多生一個孩子。在20個選項當中，最多人希望丈夫願意分擔家務，達502票；其次為聘請外傭可扣稅(472票)和政府提供生育津貼(469票)。

其餘獲選的項目依次為家庭收入增加、子女有機會接受良好教育、彈性工作安排等家庭友善措施、生育後仍能提供足夠「me time」、社區能提供更多託兒服務、子女免稅額能提高，以及政府為選擇使用卵子及精子冷藏服務的人士提供津貼。

香港中西區婦女會會長陳婉芬和副主席李正雅指，結果顯示經濟因素是婦女決定是否生育的重要考量，而住屋及養育費偏高，加上工時長問題，導致不少婦女的生育計劃一拖再拖，特區政府應有針對性的措施，紓緩家長在育兒方面的壓力。香港南區婦女會主席林玉珍亦稱，結果反映照顧子女及其教育安排是在職婦女一大難題，所以希望能減輕照顧子女的壓力。

立法會議員陳家珮認為，過往政府曾指生育是家庭的決定，不宜過分干預，但有關說法已經過時。她指，全球不少先進地方的政府均以現金津貼、稅務優惠、制定家庭友善政策等鼓勵生育。她建議港府可向新生嬰兒的父母派發每名嬰兒2萬元的「新生嬰兒現金資助」，研究引入累進式的子女免稅額，將聘用外傭加入扣稅項目，加強社區託兒服務，並因應近年晚婚晚育而選用冷藏卵子或精子服務人士提供津貼，以鼓勵市民生育。