如心酒店夥香港菁英會推青年宿舍 華懋：不排除集團其他酒店加入

位於荃灣的如心酒店部分房間獲政府批准轉為青年宿舍，提供最多100個房間，共200個宿位，昨日起正式接受申請。負責統籌的香港菁英會指，至今已收到逾千份入住登記意向，預計6月營運。

香港菁英會與華懋集團旗下如心酒店合作的青年宿舍「Home2 Youth Hostel」，昨日正式接受申請。青年宿舍位於如心酒店其中4層，提供100個房間、共200個宿位。12間為大床房，其餘為雙床房，房間面積約30至40平方米。租金按景觀或面積劃分，每個宿位月租介乎4,680至4,980元。入住者將簽署一年生約和一年死約，住宿期限最長5年。

月租包括水、電和無線上網，房間設施有水煲、衣櫃和工作枱。酒店更會向租戶提供每周房務服務(即執房和換床單)。租戶可付費使用酒店的健身室及游泳池等設施，如超額完成每年200小時社區服務時數的租戶，可獲折扣或減免。

香港菁英會常務副主席林智彬指，至今已收到逾千份入住登記意向，昨起通知已登記者提交入息、資產證明等，隨後會面談，以決定是否符合資格。如適合人數超過宿位名額，將抽籤決定。他指，由於仍要提升房間設施，預計租戶於6月起陸續入住。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興則表示，如未來先導計劃成功，且獲政府推動支持，不排除集團其他酒店會加入參與。

青年宿舍申請人須為18至30歲，個人月入25,000元或以下，個人總資產淨值不超過38萬元，有興趣者可透過網站 https://www.home2yh.hk/ 申請，本月底截止申請。