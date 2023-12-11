妻子疑被鋪焗死六旬夫 疑死去多日 13歲子早前送親友家暫住

大埔發生謀殺案。一名男子與叔父多日失聯，前晚到大埔寨乪村登門尋找，但嬸母拒開門，感事有可疑，於是報警。警方到場證實叔父已明顯死亡，死者妻子涉嫌謀殺被捕。消息指，夫婦疑因事起爭執，有人趁男事主跌倒時，用被鋪將對方焗死。 死者姓鍾(62歲)與52歲姓羅妻子，育有一名13歲兒子，3人居於大埔寨乪村一幢兩層高鐵皮屋。警方前晚11時半接到一名男子報案，指他在寨乪村一鐵皮村屋嘗試探望其62歲叔父時，嬸母拒絕開門。據指，25歲姪兒在外國生活，近期與叔父失聯，前晚回港後，上門找尋叔父不果，之後嘗試了解屋內情況時，發現屋內潔淨，與經常煙酒的叔平日凌亂居住環境有明顯差別，感事有可疑，於是報警。

警方初步調查顯示，懷疑男事主日前在房間修理床板架時不慎跣到，有人趁機用床板架及床褥將他壓住，並用被鋪把他焗死。法醫到場檢驗，初步相信死者死去2至4日。52歲的妻子涉嫌謀殺被捕，正被扣留調查。

移民英國十多年 廿年前回港接管家業 現場消息指，男事主有三段婚姻，前兩段婚姻各育有一女；年輕時曾移居英國十多年從事飲食業，約20年前回流返港接管家族產業，與英國妻子離婚後再與羅結婚。據指，羅來自內地。 街坊︰男事主被指拈花惹草與妻有爭執 消息指，事主與現任妻子生活不和諧，酒後常與妻子起爭執，亦曾因此報警，街坊對屋內傳出爭吵亦見怪不怪。有街坊指，夫婦主要吵架內容涉及男事主經常流連酒吧，被指拈花惹草。