姊妹疑因買賣樓宇爭執 4人二級燒傷一人兼中刀

慈雲山昨有單位起火，4名女子受傷送院，傷勢嚴重。警方經初步調查後相信，4人為姊妹關係，年齡介乎46至58歲，均無精神病紀錄；事件疑因買賣樓宇問題起爭執，其中一名女子遭刺傷，之後單位起火，案件暫列傷人，警方將以傷人罪拘捕女戶主。
現場為慈樂邨樂信樓35樓一2房單位，火警於下午3時半發生，警方另接到有人報案指，有一名女子持刀在大廈走廊徘徊。有街訪指，起火前曾聽到有爭吵聲，之後聞到燒燶味，單位冒煙，「幾個人都沒有穿衣服，可能啲衫燒著咗後除咗，後來聽到有人話好痛，拍門話要水。之後有人好似瞓低咗喺地。」救護員到場將傷者送院，部分臉部及身體燒傷，要戴氧氣罩再由擔架床送上救護車。
警務處黃大仙警區助理指揮官(行動)署理總督察郭俊希指，初步調查後發現，4人為姊妹關係；涉事單位戶主為大家姐，姊妹間疑因買賣樓宇起爭執，期間有人用刀刺傷其中一名妹妹，之後單位起火。涉事4人無精神病紀錄，在走廊發現懷疑兇刀，警方將以傷人罪拘捕女戶主。警方強調，此案為單一事件，暫無證據顯示涉及其他人士，黃大仙警區重案組處理；警方亦把案件轉至社署跟進。
高級救護主任沈家任指，4人傷勢嚴重、有生命危險，各人皮膚均有大面積2級燒傷，其中一名傷者腹部更有刀傷；4人接受救護員初步療理後，送往伊利沙伯醫院接受治療，而中刀傷者則需進入深切治療部。消防則指，現場有兩個起火點，加上蔓延速度不尋常，認為起火原因有可疑。