姊妹疑因買賣樓宇爭執 4人二級燒傷一人兼中刀

慈雲山昨有單位起火，4名女子受傷送院，傷勢嚴重。警方經初步調查後相信，4人為姊妹關係，年齡介乎46至58歲，均無精神病紀錄；事件疑因買賣樓宇問題起爭執，其中一名女子遭刺傷，之後單位起火，案件暫列傷人，警方將以傷人罪拘捕女戶主。

現場為慈樂邨樂信樓35樓一2房單位，火警於下午3時半發生，警方另接到有人報案指，有一名女子持刀在大廈走廊徘徊。有街訪指，起火前曾聽到有爭吵聲，之後聞到燒燶味，單位冒煙，「幾個人都沒有穿衣服，可能啲衫燒著咗後除咗，後來聽到有人話好痛，拍門話要水。之後有人好似瞓低咗喺地。」救護員到場將傷者送院，部分臉部及身體燒傷，要戴氧氣罩再由擔架床送上救護車。