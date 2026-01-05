委內瑞拉｜劉兆佳︰中美拉丁美洲角力升級　料特朗普失敗告終

全國港澳研究會顧問劉兆佳 (中通社資料圖片)

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，生擒總統馬杜羅夫婦到美國紐約受審，馬杜羅將於當地周一（5日）中午出庭，聽取針對他的指控。全國港澳研究會顧問劉兆佳在電視台節目表示，美國總統特朗普意欲削弱中國在拉丁美洲的影響力，事件令中美在拉丁美洲角力升級，認為特朗普「得罪全世界」但卻將自己捲進委內瑞拉泥潭中，評估他會以失敗告終。

劉兆佳指美軍突擊委內瑞拉的行動，其中背後原因是要成為西半球「唯一霸主」，不容許他國插手西半球事務，亦希望震懾拉丁美洲及加勒比海國家，否則任何危害美國利益的政權都可能遇到對付。他更直指最重要原因是要削弱中國在拉丁美洲的影響力，因近年中國於當地的發展相當蓬勃，建立大量投資及合作項目，有機會威脅美方地位，故即使付出被批評違反國際法等重大代價仍要生擒馬杜羅。

圖削弱中國在拉丁美洲投資 對於委內瑞拉局勢對中美關係的走向，劉兆佳指美方其中一個目的是要影響中國在拉丁美洲投資，令中美關係變得更緊張。他指美方希望拉丁美洲國家懾於美國武力威脅下，減少與中國經貿來往，削弱中國在拉丁美洲投資，甚至對中國出口拉丁美洲的貨品徵收更多關稅，就像墨西哥一樣。他指中美在拉丁美洲角力無可避免地會不斷提升，緊張程度不斷升級。惟他指中國亦不是無牌可打，因部份拉丁美洲國家如巴西、智利仍需於經濟上依賴中國，加上部份國家亦有長久「反美歷史」，左翼反美勢力有機會再抬頭。

劉兆佳認為特朗普這次走了一條錯誤道路，得罪全世界及將自己捲進委內瑞拉泥潭中，但他又不願意付出太多代價達到目標，評估他會以失敗告終。