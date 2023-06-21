委員會對於立法會三讀通過《2023年進出口（修訂）條例草案》表示遺憾

立法會於今天（6月21日）三讀通過《2023年進出口（修訂）條例草案》，把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品（另類煙）納入豁免範圍，香港吸煙與健康委員會（委員會）對此表示遺憾及極度憂慮，認為嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用，對公眾衞生帶來潛在隱憂。

香港於2021年基於強大的民意基礎下通過《2021年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例》，以保障公眾健康，並於去年4月30日正式生效，禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類煙，包括電子煙、加熱煙草產品及草本煙，預防吸煙產品以另類形式流行。惟運輸及物流局提出修訂《進出口條例》（第60章），放寬豁免經香港聯運轉運另類煙。

委員會主席湯修齊表示，「放寬聯運轉運，增加另類煙在香港境內游走的機會，尤其是陸對空的聯運轉運形式，令不法分子有機可乘，變相提供更多機會讓另類煙流入本港黑市，既帶來本港青少年接觸另類煙的風險，亦為控煙工作增添變數。」委員會認為，在目前的情況下，政府當局應考慮在修訂草案實施後作定期檢討，審視影響，並積極研究禁止管有另類吸煙產品，以及提高違反相關法例的罰則。

委員會聯同逾百個聯署團體去信《2023年進出口（修訂）條例草案》委員會主席，表達反對及憂慮。委員會與來自控煙界、醫療衞生、戒煙服務機構、社會服務團體、家長及教育界，以及商界的團體／個人，亦委派近30名代表出席2023年5月舉行的相關公聽會，並遞交過百份書面意見書，闡述反對開放多式聯運轉口另類煙的理據。惜政府及立法會並沒有採納社會廣泛界別的聲音，我們對此表示遺憾。

委員會重申，任何吸煙產品都有害健康。為維護公眾健康，應堵塞任何另類煙流入香港市面而誘發公共衞生災難。