姜濤今晚視像出席音樂節 與曹秀美合唱 HKGNA金美雪：用音樂療愈人心

「樂在維港」香港新世代藝術協會(HKGNA)音樂節2022將於今日起一連三日在西九文化區舉行。原訂參與今晚音樂會的MIRROR成員姜濤未能親身出席。籌辦活動的香港新世代藝術協會創辦人兼藝術總監金美雪昨透露，姜濤十分渴望與曾獲格林美獎的韓國殿堂級女高音曹秀美，以及HKGNA音樂節管弦樂團及指揮凌顯祐一同演出，惜姜濤的主治醫生建議他盡量不要下床走動，故只能安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。她希望到場觀眾屆時能一同合唱，用音樂去療愈姜濤及所有人的心。

姜濤上周五在《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋後，外界一直關注他能否出席今晚在西九文化區藝術公園大草坪舉行的「樂在維港」HKGNA音樂節2022的揭幕音樂會。HKGNA昨終公布，姜濤的主治醫生昨晨建議姜濤盡量不要下床走動，經多方協調後，只可以安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。 雖然姜濤最終未能現身出席音樂節，但大會稱會讓姜濤以特別視像連線方式參與演出，不少粉絲亦表明今晚演唱會仍會到場支持。籌辦今次活動的金美雪接受本報專訪指，自己之前都不太認識姜濤，但現在已成為他的粉絲，形容姜濤個人散發著「星」味，在同齡歌手中擁有截然不同的氣質。她鼓勵今晚到場觀眾屆時能一同合唱姜濤歌曲，用音樂去療愈姜濤及所有人的心。