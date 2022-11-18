姜濤今晚視像出席音樂節 與曹秀美合唱 HKGNA金美雪：用音樂療愈人心

「樂在維港」香港新世代藝術協會(HKGNA)音樂節2022將於今日起一連三日在西九文化區舉行。原訂參與今晚音樂會的MIRROR成員姜濤未能親身出席。籌辦活動的香港新世代藝術協會創辦人兼藝術總監金美雪昨透露，姜濤十分渴望與曾獲格林美獎的韓國殿堂級女高音曹秀美，以及HKGNA音樂節管弦樂團及指揮凌顯祐一同演出，惜姜濤的主治醫生建議他盡量不要下床走動，故只能安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。她希望到場觀眾屆時能一同合唱，用音樂去療愈姜濤及所有人的心。
姜濤上周五在《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋後，外界一直關注他能否出席今晚在西九文化區藝術公園大草坪舉行的「樂在維港」HKGNA音樂節2022的揭幕音樂會。HKGNA昨終公布，姜濤的主治醫生昨晨建議姜濤盡量不要下床走動，經多方協調後，只可以安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。
雖然姜濤最終未能現身出席音樂節，但大會稱會讓姜濤以特別視像連線方式參與演出，不少粉絲亦表明今晚演唱會仍會到場支持。籌辦今次活動的金美雪接受本報專訪指，自己之前都不太認識姜濤，但現在已成為他的粉絲，形容姜濤個人散發著「星」味，在同齡歌手中擁有截然不同的氣質。她鼓勵今晚到場觀眾屆時能一同合唱姜濤歌曲，用音樂去療愈姜濤及所有人的心。
曹秀美即學《作品的說話》歌詞
韓國殿堂級女高音曹秀美日前已飛抵香港，今晚將親身參與揭幕音樂會。曹秀美過往曾與韓國流行歌手Rain合作，今次與姜濤合作，原計劃會以英文和韓文，在管弦樂團伴奏下與姜濤一同合唱；昨則在社交平台分享學習姜濤作品《作品的說話》的廣東話歌詞。金美雪指感謝這位殿堂級演唱家早在香港未取消酒店檢疫時已答應來港演出，「對於韓國人而言，金美雪是韓國文化的代表，甚至已是另一個層級，並且對不同音樂都持開放態度。」
參與音樂節演出亦有HKGNA青年管弦樂團，以及過往在HKGNA音樂比賽獲獎的鋼琴和小提琴年樂手。金美雪強調，HKGNA不但邀請巨星來港表演，亦希望啟發及培育年輕人，給他們表演的機會。協會除了籌備今次活動，未來亦計劃在在海外舉辦演奏會，讓年輕演奏家有機會在外地演出。
本港近期接連舉辦多項大項活動，力爭重回國際舞台，今次音樂節亦與韓國媒體CJ ENM合作，將通過其tvN電視頻道在海外播放，同時全球網上直播。2007年起居港的金美雪稱，與不少知名演奏家傾談過，對方均稱只要香港取消所有檢疫措施，他們都會毫不猶疑來港演出。她認為香港仍是一個國際城市，吸引力依然，期望明年可舉辦更具影響力，更國際化的音樂盛會。