姜濤最新HPV短片出爐兼大派「閃卡」　籲拒絕遺憾及早預防

「如果可以回到過去修補遺憾，你會做啲咩？」「如果你有預知能力，你會點做呢？」近日忙於宣傳《季前賽》姜濤，再有最新預防HPV宣傳短片推出。休息一段日子，作為預防HPV教育大使的姜濤，希望藉著兩條全新短片，呼籲市民注重健康，認識 HPV疾病，及早預防，珍惜眼前人。

推「閃卡」防HPV

拍攝當日，童心未泯的姜濤與兩名小演員須要做一個「Wave」手勢，以表達年紀越小開始預防HPV，其效力越佳。姜濤笑言：「我嗰日負責同小朋友玩，導演叫咗cut，我哋仲繼續Wave！」另外，曾表示自己無法「單眼」的姜濤，在拍攝期間卻成功做出完美「單眼」表情，更迷倒現場工作人員。

據了解，現時http://www.hpv.com.hk推出了全新網上預約醫生諮詢 HPV 預防功能，十分方便，之後可索取姜濤 HPV 教育資訊卡。姜濤笑言，自己「閃卡」越來越多，不少Fans都紛紛入手，今次推出HPV教育資訊卡，別具意義。「因為呢張卡唔止有我個樣，更重要係有 HPV 疾病同預防嘅資訊，隨身帶住，可以幫我手做埋HPV 大使，同屋企人、朋友，分享保護自己同身邊人嘅資訊。」