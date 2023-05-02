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2023-05-02 18:19:09

姜濤誕｜網民又翻炒「律敦治孕婦」潮文　醫管局再澄清該院無婦產科病房

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剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片)

剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片)

藝人姜濤剛過去的周日(4月30日)生日，逾萬名支持者當日在銅鑼灣怡和街和記利佐治街一帶聚集，為偶像慶祝生日，現場萬人空巷逼得水泄不通。有facebook專頁當日「翻炒」2014年雨傘運動的一篇網絡謠言，戲稱有朋友的懷孕妻子因銅鑼灣『薑涛诞封路』，最終遲了45分鐘到達律敦治醫院婦產科病房，誕下的女兒大量腦細胞死亡。醫管局今日(2日)發聲明澄清指，有關說法純屬謠言，呼籲公眾切勿轉發貼文及散播謠言。

醫管局籲公眾勿轉發帖文

醫管局就一則網上帖文澄清，重申律敦治醫院並不設婦産科病房，當日亦無孕婦在送往該院期間受阻延，當局查證後確定有關說法純屬謠言。醫管局呼籲公眾切勿轉發帖文及散播謠言，以免誤導公眾。

大批支持者到銅鑼灣賀MIRROR成員姜濤生日

剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片) 剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片) 剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片) 剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片) 剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片) 剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片)

潮文源自2014年雨傘運動

當日被「翻炒」的網絡謠言源於2014年雨傘運動，當時有帖文訛稱有孕婦因佔領行動而被延遲45分鐘送抵律敦治醫院，最終分娩的嬰兒嚴重腦缺氧、大量腦細胞死亡。

有關帖文事後被網民瘋傳，並指出律敦治醫院根本沒有產房，往後更演變成網上「潮文」，不時被網民代入不同場景或角色「翻炒」諷刺時事。翻查資料，醫管局前年6月亦曾發新聞稿，澄清律敦治醫院沒有婦產科病房。

醫管局澄清，當日沒有孕婦在送往律敦治醫院期間受阻。(資料圖片)

醫管局澄清，當日沒有孕婦在送往律敦治醫院期間受阻。(資料圖片)

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