姜濤誕｜網民又翻炒「律敦治孕婦」潮文　醫管局再澄清該院無婦產科病房

剛過去的周日有大批支持者在銅鑼灣聚集，為藝人姜濤慶祝生日。(資料圖片)

藝人姜濤剛過去的周日(4月30日)生日，逾萬名支持者當日在銅鑼灣怡和街和記利佐治街一帶聚集，為偶像慶祝生日，現場萬人空巷逼得水泄不通。有facebook專頁當日「翻炒」2014年雨傘運動的一篇網絡謠言，戲稱有朋友的懷孕妻子因銅鑼灣『薑涛诞封路』，最終遲了45分鐘到達律敦治醫院婦產科病房，誕下的女兒大量腦細胞死亡。醫管局今日(2日)發聲明澄清指，有關說法純屬謠言，呼籲公眾切勿轉發貼文及散播謠言。

醫管局籲公眾勿轉發帖文

醫管局就一則網上帖文澄清，重申律敦治醫院並不設婦産科病房，當日亦無孕婦在送往該院期間受阻延，當局查證後確定有關說法純屬謠言。醫管局呼籲公眾切勿轉發帖文及散播謠言，以免誤導公眾。

大批支持者到銅鑼灣賀MIRROR成員姜濤生日