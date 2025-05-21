威爾斯親王醫院地盤男工中暑亡　家屬質疑失救促僱主交代

沙田地盤發生工人中暑死亡事件。今日(21日)下午3時許、酷熱天氣警告生效期間，一名42歲張姓男工在威爾斯親王醫院一個地盤，懷疑中暑昏迷。警方和救援人員接報到場，把他送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治，其死因有待驗屍確定。
盼勞工處調查是否涉失救
42歲死者張文禮的父親等一眾家屬，晚上在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同下在醫院外見記者。張父心情激動表示，兒子從事地盤工作10年，每日賺千多元，是家中的經濟支柱，讚揚他十分孝順，可是早上仍「好地地」的兒子突然就失去了，數日前的母親節聚餐已成最後記憶。
張父又指，兒子平時健康沒有大礙，但今日送院時身體雙手緊握拳頭、身體已經僵硬，質疑已經失救多時，希望聘用他的外判商和總承建商現身交代事件，以及希望勞工處調查是否涉及失救、在酷熱天氣下地盤有否足夠設施讓工友歇息。
醫管局：已呈交死因裁判官跟進
醫管局發言人表示，下午接獲威爾斯親王醫院重建工程承建商的通知，一名受僱於混凝土工程分判商的工人於工作期間突然暈倒，地盤負責人召喚救護車將工人送往威爾斯親王醫院急症室搶救，他送抵急症室後證實死亡。醫管局對事件感到難過，對離世工人的家人致以深切慰問，已要求工程承建商，必須為家屬提供適切協助，妥善照顧家屬處理工人的後事。
發言人指，醫管局非常關注事件，威爾斯親王醫院已將個案呈交死因裁判官跟進，亦已要求總承建商詳細調查事件及提交報告。醫管局知悉，承建商會向勞工處呈報事件，本局將會督促承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。醫管局重申，一直非常重視轄下醫院工程的工業安全，工程顧問會監督承建商必須遵守相關規定及指引，為工人提供合適及安全的工作環境，包括在天氣酷熱時為工人提供合適休息時間及預防中暑安排。