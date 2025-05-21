威爾斯親王醫院地盤男工中暑亡　家屬質疑失救促僱主交代

沙田地盤發生工人中暑死亡事件。今日(21日)下午3時許、酷熱天氣警告生效期間，一名42歲張姓男工在威爾斯親王醫院一個地盤，懷疑中暑昏迷。警方和救援人員接報到場，把他送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治，其死因有待驗屍確定。

盼勞工處調查是否涉失救

42歲死者張文禮的父親等一眾家屬，晚上在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同下在醫院外見記者。張父心情激動表示，兒子從事地盤工作10年，每日賺千多元，是家中的經濟支柱，讚揚他十分孝順，可是早上仍「好地地」的兒子突然就失去了，數日前的母親節聚餐已成最後記憶。