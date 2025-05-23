威院地盤工求水解渴不果中暑亡 舅仔激動控訴安全主任「只係畀支寶礦力」

舅仔黃先生表示，昨日大判及二判曾交代他們認知的情況，本周三（21日）即出事當日食飯後，工地主管發現死者有異常，指他「除衫周圍走」，主管見狀叫地盤安全主任前來觀察，並查問死者有否身體不適，後來給予他一支寶礦力，便任由他留在現場，一段時間後，死者神志不清，「亂跑亂跳，衝入地盤禁區，然後死亡。」黃先生表示聽完心生疑問，「我好奇怪，地盤咁緊張工作，連主管認為有問題，要叫安全主任嚟，證明真係有問題，係求救訊號，點解只係畀咗支寶礦力佢，就繼續叫佢留喺現場。」

早上8時已要求工友協助買水

黃先生指檢視死者手機的群組對話顯示，出事當日早上8時開工，他已不斷要求工友協助他買水，指自己「死吓死吓」，發出求救訊號，而同事經半小時回覆他指「汽水機的飲品已賣晒，冇得撳了」，顯示地盤供水不足，最後令他陷入絕境慘死。此時黃生情緒激動哭訴「你可唔可以理解一個人頸渴冇水，烈日當空曬住，然後向工友求救，你哋係冇作為！我姐夫最尾求救話冇水飲，你哋做咗啲乜嘢？」

質疑錯過救人黃金機會

他又指，昨日勞工處表示有防暑措施「勞工處話佢有水？其實係乜都冇用過就死咗！你哋做呢啲嘢係咪擺設嚟？你哋有冇去執行過？我覺得佢係唔使死！如果你哋係有做足你哋所講嘅嘢！」他質疑死者根本未曾使用任何防暑措施「你冇拉佢去休息室，冇畀風扇佢吹，你冇同佢量度體溫，仲要要求佢戴住工地帽，成個過程係咪匪夷所思？你係冇諗住救一個中暑或準備中暑嘅人。」黃先生續指「有求救訊號嘅情況下，你哋放棄黃金救援機會，任由佢喺工地繼續暴曬，到佢嚴重咗啦，再容許佢蹦蹦跳跳去到工地的禁區，最後死亡。」