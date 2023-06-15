威院強心藥輸注管無開啟活栓50分鐘　早產嬰其後死亡

威爾斯親王醫院公布，一名於周一(12日)早產的嬰兒患有先天性心臟問題，需使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物，輸注強心藥物期間，輸注管的活栓沒有開啟，50分鐘後發現，嬰兒情況持續惡化，同日下午離世。事件已通報醫院管理局，並會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過。有關個案已轉交死因裁判官跟進。
院方表示，涉事嬰兒本星期一出生後，因早產及患有先天性心臟問題，獲安排入住新生兒深切治療部接受密切監察及治療，由於持續出現低血壓情況，醫護人員在第二日凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，約50分鐘後輸注儀器發出警報，醫護人員發現輸注管的活栓沒有開啟，隨即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物，但嬰兒其後情況持續惡化，同日下午約4時離世。
院方向家人致歉 交死因裁判官跟進
院方又指，初步檢視事件後，即時採取措施避免再發生類似事件，包括提醒醫護人員為新生嬰兒輸注藥物時要加倍注意，例如檢查輸注管的活栓。由於輸注份量及速度非常微少，必須確保輸注儀器的設定合適。另外，院方亦會向代理商了解，提升新生嬰兒輸注藥物的可行安全程序。
院方表示非常關注事件， 醫院行政總監與醫療團隊已約見嬰兒的家人，詳細解釋事件經過，並就事件致歉和致以深切慰問，院方會繼續盡力為家人提供支援及協助。院方亦已透過早期事故通報系統向醫管局通報事件，會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過。有關個案已轉交死因裁判官跟進。