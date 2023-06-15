威院強心藥輸注管無開啟活栓50分鐘　早產嬰其後死亡

威爾斯親王醫院公布，一名於周一(12日)早產的嬰兒患有先天性心臟問題，需使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物，輸注強心藥物期間，輸注管的活栓沒有開啟，50分鐘後發現，嬰兒情況持續惡化，同日下午離世。事件已通報醫院管理局，並會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

院方表示，涉事嬰兒本星期一出生後，因早產及患有先天性心臟問題，獲安排入住新生兒深切治療部接受密切監察及治療，由於持續出現低血壓情況，醫護人員在第二日凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，約50分鐘後輸注儀器發出警報，醫護人員發現輸注管的活栓沒有開啟，隨即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物，但嬰兒其後情況持續惡化，同日下午約4時離世。