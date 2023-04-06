威院手術室添CT掃描儀器 增精準度 免移動病人風險

病人在手術前接受電腦斷層(CT)掃描，能夠讓醫護人員更準確掌握施手術的位置，但掃描後仍要靠醫生按經驗操刀。威爾斯親王醫院去年3月在手術室引入一部術中電腦斷層掃描儀，使病人在手術期間也能接受CT掃描，有助提升手術精準度，亦可減低轉移病人往返掃描的風險和時間等。儀器運作首年已有57名病人在手術室內應用該儀器，當中近九成屬腦外科手術。
一名善長早前透過威爾斯親王醫院慈善信託基金，捐贈一部術中電腦斷層掃描儀予該院，供病人在手術室接受正式手術前、「開刀」時和術後，原地接受CT掃描。儀器特設的腳輪，讓毋須移動病人就可直接把儀器推到病人上方掃描，有別一般做法。
多種手術均適合用
儀器至今運作超過1年，曾應用在57名接受預約手術的病人身上，包括50宗腦外科手術，以及5宗骨科、2宗痛症科手術，其中24人更在手術進行時使用。威院神經外科顧問醫生陳達明稱，所有要用CT掃描的手術都適合，包括腦外科、骨科、耳鼻喉科等，舉例說以往切除腦部膠質瘤時，單憑經驗難以判斷「切唔切得晒」，新儀器便可在手術期間確定病人情況，骨科醫生安裝螺絲時，亦可掃描確定效果或位置是否準確，減低併發症風險。
以往病人在手術前如要掃描，要花人手運送往放射診斷部，陳達明指現時可節省時間約25分鐘，亦毋須擔心轉移病人風險。在過去一年，有5宗手術透過中途掃描的結果，立即更新手術計劃，包括修改螺絲位置、切除殘餘腫瘤等，另有15宗手術精準度有所提升。威院外科榮譽副顧問醫生陳遠忠補充，往往幾毫米的差距已足以影響病人康復或生活。
柏金遜一項手術毋須再半清醒
65歲柏金遜症病人陳先生去年要接受深層腦部電刺激手術，以改善身體活動能力，他指以往其他病友說，手術開腦期間要保持半清醒，讓醫生確認電極位置是否正確，「半身麻醉係想郁但用力都推唔開咁。」在新儀器協助下，可改為全身麻醉，他認為全身麻醉「冇咁辛苦、舒服好多」。陳達明指，儀器可作為發展圖像導航手術的基礎，進一步發展機械人手術，更進一步提升手術安全。