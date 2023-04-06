威院手術室添CT掃描儀器 增精準度 免移動病人風險

病人在手術前接受電腦斷層(CT)掃描，能夠讓醫護人員更準確掌握施手術的位置，但掃描後仍要靠醫生按經驗操刀。威爾斯親王醫院去年3月在手術室引入一部術中電腦斷層掃描儀，使病人在手術期間也能接受CT掃描，有助提升手術精準度，亦可減低轉移病人往返掃描的風險和時間等。儀器運作首年已有57名病人在手術室內應用該儀器，當中近九成屬腦外科手術。

一名善長早前透過威爾斯親王醫院慈善信託基金，捐贈一部術中電腦斷層掃描儀予該院，供病人在手術室接受正式手術前、「開刀」時和術後，原地接受CT掃描。儀器特設的腳輪，讓毋須移動病人就可直接把儀器推到病人上方掃描，有別一般做法。