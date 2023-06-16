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2023-06-16 12:01:32

威院早產嬰輸注管活栓關閉斷藥50分鐘　專科醫生：非特別複雜程序

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威院早產嬰輸注管活栓關閉斷藥50分鐘，最終病情惡化死亡。(資料圖片)

威爾斯親王醫院一名患有先天性心臟問題的早產嬰兒，接受輸注強心藥物期間，未有開啟輸注管活栓長達50分鐘，嬰兒其後病情惡化，最終離世。深切治療專科醫生李衛全接受電台訪問時表示，開啟活栓並不是特別困難及複雜的程序，只需要由一名護士已可處理。即使有另一名護士在場檢查，亦不會觀察活栓有沒有開啟。

醫生：非特別複雜程序

他解釋指，「通常護士要兩人核對是藥物本身，例如藥物是否正確、是否這種藥、分量是否正確、稀釋時方法是否正確，通常兩人核對時是包括這些東西，之後將藥注射時，通常都是一個人處理。」但李衛全表示，開始輸注時，護士應要觀察病人監測情況，如血壓、心跳、用藥反應等，同時亦要查看儀器有無問題，或有無警報響起等，若有任何異常情況，理應會即時發現。

彭鴻昌指不應將所有事故歸咎人手不足。(資料圖片)

彭鴻昌：不應將所有事故歸咎人手不足

另外，輸注中斷長達50分鐘才響起警報，李衛全指由於初生嬰兒用藥份量低，喉管若阻塞，藥物需時積壓到某個壓力水平，警報才會響起。但若要長達50分鐘後，輸注儀器才發出警報，他形容是相當長時間。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，這宗不幸事故對家長來說是難以接受，現時的指引沒有列明醫護人員在更換輸注藥物後，要核實有否開啟輸注管活栓，認同有改善的空間。至於是否涉及人手不足，他則認為，確保藥物有否成功輸注是醫療常識，即使沒有相關的指引和複核程序，負責的護士都應該小心處理，不應將所有事故歸咎於人手不足。

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