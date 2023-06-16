威院早產嬰輸注管活栓關閉斷藥50分鐘　專科醫生：非特別複雜程序

威爾斯親王醫院一名患有先天性心臟問題的早產嬰兒，接受輸注強心藥物期間，未有開啟輸注管活栓長達50分鐘，嬰兒其後病情惡化，最終離世。深切治療專科醫生李衛全接受電台訪問時表示，開啟活栓並不是特別困難及複雜的程序，只需要由一名護士已可處理。即使有另一名護士在場檢查，亦不會觀察活栓有沒有開啟。

醫生：非特別複雜程序

他解釋指，「通常護士要兩人核對是藥物本身，例如藥物是否正確、是否這種藥、分量是否正確、稀釋時方法是否正確，通常兩人核對時是包括這些東西，之後將藥注射時，通常都是一個人處理。」但李衛全表示，開始輸注時，護士應要觀察病人監測情況，如血壓、心跳、用藥反應等，同時亦要查看儀器有無問題，或有無警報響起等，若有任何異常情況，理應會即時發現。