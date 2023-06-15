威院早產嬰輸注管活栓關閉無法用藥　兒科醫生促醫護定時檢查

威爾斯親王醫院發生嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟問題的早產嬰兒，接受輸注強心藥物期間輸注管活栓未有開啟，醫護人員事隔近一小時後才發現，嬰兒最終離世。兒科專科醫生陳以誠向《am730》稱，極端早產或過輕的嬰兒如果有心臟病，一般都會入住布滿監察設備的溫箱，又稱他們最初都不能進食，要依靠三向接頭輸注管注射營養、水份和藥物。

陳以誠料屬個別事件

陳以誠稱，在輸注情況出現異常後，警號可能隔一段時間才響起，舉例指強心藥要一直滴才能維持心臟功能，「萬一滴得唔好，心跳就會一路慢咗，警號就可能會響起」，惟情況可能已持續一段時間。因此，他建議護理人員應定時、準確監察是否有效輸送藥物，以及確保儀器沒有失靈。他相信新生兒深切治療部的醫護人員具有經驗，認為今次事故只屬個別事件，確實成因有待醫院調查。

林志釉：可花2分鐘觀察是否正常

香港病人政策連線主席林志釉接受《am730》查詢時亦建議，醫護人員應定期檢查輸注情況。他以今次個案的輸注劑量為例，指每小時約0.3毫升的輸注速度即每小時有18滴藥，由於深切治療部多數病人俱處於昏迷狀況，很依賴醫護人員在場確保維生系統正常，故建議他們可花2至3分鐘，觀察液體是否正常滴落。

林志釉認為，若事件涉及應落藥但沒有落藥，便是一個十分低級的錯誤，惟若涉及監察儀器沒有正常運作，就會變成未必與醫護有關的嚴重問題，「繼續用就對病人構成非常重大隱患。」至於涉事的醫護人員，他稱現階段不論在情緒或專業上，都應先調離這個病房，但公平而言要待院方完成調查和總結原因才最重要，「要睇係咪系統有問題。」