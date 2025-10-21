威院研究：過往10年虐兒逾一成涉1歲以下嬰兒　懷疑被虐女童較男童多

強制舉報虐待兒童條例將於明年1月20日生效。條例規定社會福利、教育及醫療衞生界別中共25類指定專業人員，若於工作期間有合理理由懷疑兒童遭受嚴重傷害，有法定責任向當局舉報。威爾斯親王醫院於最新一期《香港醫學雜誌》刊登的一項研究，回顧該院於2014至2023年10年接收過的所有已申報虐待兒童個案，以檢討本港虐待兒童的發生率和受傷模式，發現虐兒個案近年呈上升趨勢，從2014年的23宗增加至2023年的50宗。在合共503宗個案裏，分別為265名女孩及238名男孩，平均年齡只有8.25歲，其中更有55例涉及1歲以下嬰兒。

身體虐待為最常見虐兒個案(67.8%)，有341宗，絕大多數懷疑被虐兒童身上被發現有瘀傷或撕裂傷等；其他主要症狀包括癲癇發作、意識喪失和嘔吐等。其次則為性虐待(17.3%)及兒童忽視(14.9%)。逾半病例(52.3%)經急症室入院，只有兩宗由鄰近急症醫院轉介，當中一宗涉及虐待性頭部創傷，需要神經外科醫生介入；另一宗則涉疑陰道撕裂，需婦產科醫生協助。而相關患者大部分皆為由無犯罪行為的父母、社工、本人或目擊者反映懷疑被虐待，只有9宗個案(3.4%)由醫務人員在急症、門診或入院後首次提出。惟研究團隊提到，雖然由醫護人員發現的病例佔比相對較少，但許多病情嚴重個案皆由醫護人員發現，其中包括3宗虐待性頭部外傷個案，受害人初期症狀僅表現為癲癇發作，直到進行醫學影像檢查後才被診斷出懷疑受到虐待行為。