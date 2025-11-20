威院設全港第二間胸痛中心 加快急性心梗救治時間

心臟病是香港第三大致命疾病，其中急性心肌梗塞患者更須把握黃金救治時間，若在發病超過120分鐘後才介入治療，死亡率會顯著升高。醫院管理局於威爾斯親王醫院設立全港第二間胸痛中心，借鑑位於瑪麗醫院的首間胸痛中心經驗，推行綠色通道、創建快速登記系統等標準化的治療流程，盡可能縮減懷疑心臟病發患者從抵院、診斷到手術的時間，預計明年首季正式運作。 隨着人口老化，醫管局進行冠狀動脈介入治療術(俗稱通波仔手術)的數量按年上升。為改良心血管疾病病人的診症流程，以達至更佳治療效果，威院將設立第二間胸痛中心，經救護車送院的病人會先於救護車上做院前心電圖檢查；自行到急症室求診的病人亦會被安排以快速登記系統登記，將身份證插入讀卡器即可連接急症室登記系統及電子病歷紀錄，並於10分鐘內接受電子心電圖診斷和採血進行快速肌鈣蛋白測試。

威院心臟科顧問醫生徐家龍表示，傳統肌鈣蛋白測試須把血液樣本送往化驗室，等候報告需時；新的快速檢測則可在20分鐘內獲得報告，大大縮減檢查時長。當病人確診急性心肌梗塞，便可使用綠色通道直接進入手術室做手術。 威院急症部顧問醫生張冠豪補充，醫護人員以醫管局研發的手機通訊平台HA Chat作跨部門溝通，令不同專科的團隊可在加密系統下，以手機即時接收病人各項檢查結果，並啟動心導管室。他指，威院自4月起使用HA Chat，由急症室醫生診斷病人到心臟科醫生進行心導管室的時間，自1至3月平均13.45分鐘縮短至4至9月的平均7.5分鐘。

除HA Chat，威院亦已開始運作部分相關服務。70歲退休督察吳捷斌指，一直只知道自己有三高問題，但從未出現心臟病徵，但今年初，有一晚因胸口不適，於是急召救護車到威院急症室求醫；救護員在車上為其進行院前心電圖診斷，並將資料傳送到醫院。「去到醫院急症室送我到一個急救房，我當時見到5、6個醫生，已立即幫我做檢查，我就估到可能真的很大件事。大約過了十多分鐘，醫生就跟我說要立即接受通波仔手術。」吳捷斌被安排使用綠色通道，由到診至完成通波仔歷時52分鐘。他感謝醫生及快速流程救治了他。