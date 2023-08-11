威院輸注強心藥嬰兒死亡　調查指護士疏忽未開啟活栓　涉事護士已辭職

一名早產嬰兒今年6月在威爾斯親王醫院輸注強心藥物期間，輸注管的活栓沒有開啟，嬰兒其後死亡。威院發表調查報告，根源分析委員會主席霍泰輝指涉事護士有做足指引要求，包括確認新調整強心藥的劑量、檢查輸注管是否暢通、尋找其他可能引致血壓低的原因等，但涉事護士未有將已經關閉的三路活栓重新開啟，令嬰兒未能接受強心藥物輸注。

報告指涉事護士 對關閉的三路活栓存在「無視盲點」

調查又指當危重嬰兒連接多條藥物輸注管、儀器和三路活栓進行急救，期間被大量醫療設備和保溫箱包圍，負責換藥的護士有疏忽，對關閉的三路活栓存在「無視盲點」，形容事件罕見。霍泰輝指自己在新生兒深切治療部工作多年，是首次出現此類事件。