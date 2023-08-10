威院HEART Team減內外科來回覆診次數 患者留院至手術日數減四分一

心臟病是本港三大殺手之一，重症冠心病病人可透過俗稱通波仔或心臟搭橋手術治療，兩項手術卻由內科及外科兩個部門醫生處理；病人由確診到手術治療可能在內外科醫生之間「穿梭」覆檢。沙田威爾斯親王醫院2019年成立了重症冠心病治療多元團隊(HEART Team)，心臟內科與心胸外科醫生每周開會商討重症案例，減少病人覆診次數，預約手術的時間大減76日，患者留院至手術完成日數減少四分一。團隊指新模式讓重症病人得到更適切幫助。

病人有心臟問題，先由心胸外科醫生作初步診治，再到心臟內科覆診，若確診重症冠心病，內科醫生或建議做冠狀動脈搭橋手術(開胸搭橋)，此間病人會再轉到外科，但病人不願開腔，經評估後可按其意願選擇由內科做俗稱通波仔的冠狀動脈介入手術，病人需在內外科之間來回覆診。威院內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健解釋，出現此情況是因過往內、外科分開運作，不會一起工作。

HEART Team於2019年成立後，病人求醫時，會先做冠心血管導管造影檢查，確診重症冠心病後，心臟內科與心胸外科教授、顧問醫生、年輕醫生每周開會討論其案例，以最短時間找出最合適的手術方法。威院外科顧問醫生郭慧婷補充指，若重症病人不願做搭橋手術，內、外科醫生可一同與病人及其家屬親自解說，不用再來來回回多次預約覆診，令預約手術時間由160天減至84天。

池偉健稱，HEART Team介入下，病人減少覆診，一年排期比例由12.2%跌至7.3%，有利病人治療，患者整體留院日數由16日減到10日，跌幅約四分一。他又指，內、外科醫生直接討論，不再因轉介期間衍生的輪候時間，可為病人爭取時間治療，手術成效更「出色」，威院內重症冠心病患者術後30日內死亡率由4%降至2.4%。醫管局相關病例數據則為4.3%。團隊稱心臟內科、心胸外科及深切治療部、急診室等部門參與，加上24小時運作，可面對各種突發情況。團隊合作無間出色表現，今年獲醫管局傑出團隊獎。