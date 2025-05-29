婚禮布置公司疑突結業 社交帳號失蹤 逾百對新人囍變憂 恐失逾140萬

結婚本是令人期待的甜蜜喜事，逾百對新人卻因「人禍」變苦主。近日有婚禮相關的通訊群組，傳出一間名為「Ps Wedding & Event Decoration」的婚禮布置公司，在本周一無預警下結業，社交帳號亦已消失，負責人疑拉閘捲款。有將於下月結婚並已預訂該公司服務的新人向《am730》稱感到無奈，形容該公司「出蠱惑招」；甚至有苦主稱公司結業前兩日仍接受落訂。苦主群代表指，至少128對新人受影響，料損失逾140萬元。消委會接獲31宗投訴，涉款逾33萬元；海關正跟進。記者：朱慧恩 本報記者昨到Ps Wedding位於新蒲崗的辦公地址，只見辦公室重門深鎖，公司招牌已拆除，門口堆滿雜物，包括一些花飾裝置。鐵門上貼了一張「已走佬」的紙張，同時亦貼有數張海關發出的通告，稱已就事件展開調查。

「覆得遲」 本周日仍如常工作 將於下月舉辦婚禮的苦主王小姐(化名)表示，半年前透過Instagram找到該公司提供服務，期間一直與名為阿Ken的設計師溝通。惟自上月開始，她與對方聯絡欲更改設計圖時，發覺對方開始「覆得慢」、「覆得hea」，甚至索性不回覆。她指，最後一日與對方溝通是本月20日，而據知涉事公司25日當日仍有「出job」。王小姐形容該公司「出蠱惑」，隨便整一些設計圖敷衍她。她目前損失約6,000元。婚期在即卻發生如此「意外」，王小姐大感無奈，幸而已找到另一間公司幫忙。 另一名苦主陳小姐(化名)表示，早在今年4月已經落訂，現時損失約1.1萬元。她稱，由於朋友去年曾光顧，該公司亦已開業一段時間，且規模不細，本以為「信得過」。她指，與阿Ken聯繫的過程中，對方不拖沓，亦有按承諾準時交圖，上周一仍向她發送設計圖。惟至本周一，對方再無任何回覆，當晚更發現其IG和Facebook均帳號消失。她又指，本周一早上，業主已見到公司人員「拆緊嘢」，「業主無留意以為出show搬嘢」，惟下午卻發現連公司招牌均一併消失。陳小姐表示，已向警方和海關報案，亦已聯絡信用卡公司，了解可否追討損失。惟她指，負責人已經失蹤，已作最壞打算，未必可追討。 截至昨晚近9時，苦主群代表向本報稱，暫有128對新人受影響，損失逾140萬，最高個案近3.5萬元。



Ps Wedding開業13年，提供婚禮布置等服務。

消委會：接獲31宗投訴 涉款逾33萬元 海關回覆查詢時表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關又指，在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有違反《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。海關續指，市民若發現懷疑有商戶違反《條例》，可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報。 消委會回覆查詢指，截至昨日下午5時，共接獲31宗相關投訴，涉款337,732元，最高金額為4.06萬元，每宗個案平均10,895元。消委會指，十分關注該公司懷疑結業的事件，曾經嘗試聯絡該商戶但不果。消委會將繼續積極跟進及密切留意事態發展，消費者如有需要，可向消委會和執法機構求助。

勞工處稱，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供適切協助；呼籲其他受影響員工到勞資關係科分區辦事處登記資料，處方會提供適切協助。 翻查資料，涉事公司成立於2012年，提供婚禮布置和相關產品零售服務，負責人為一名姓鍾男子。