子女明年9月入讀小一　家長須由本周四開始交自行分配學位申請

教育局提醒有意為子女申請在2025年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由星期四，即本月19日開始透過「小一入學電子平台」，或由下星期一，即本月23日開始以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請。
家長須由本周四開始交自行分配學位申請
發言人表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先登記成為「小一入學電子平台 」（epoa.edb.gov.hk）用戶及以「智方便+」綁定帳戶，並在本月19日至27日期間透過電子平台遞交申請。如家長選擇遞交紙本申請表格，須在本月23日至27日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。
此外，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小學的小一學位。
如家長只準備為子女申請小一入學統一派位，須在明年1月17日或之前透過「小一入學電子平台」或以紙本申請表向教育局遞交申請。若以紙本申請，請將填妥的申請表及有關證明文件交到九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組。
填寫申請表時必須填寫子女的真確居住地址
發言人強調家長在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址。若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。若遞交的申請涉及製造虛假文書或作出虛假法定聲明的行為，根據刑事條例，一經定罪，分別可處監禁14年或可處監禁兩年及罰款。
原文刊登於 香港電台