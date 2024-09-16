子女明年9月入讀小一　家長須由本周四開始交自行分配學位申請

家長須由星期四，即本月19日開始透過「小一入學電子平台」，或由下星期一，即本月23日開始以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請。（港台圖片）

教育局提醒有意為子女申請在2025年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由星期四，即本月19日開始透過「小一入學電子平台」，或由下星期一，即本月23日開始以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請。

家長須由本周四開始交自行分配學位申請

發言人表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先登記成為「小一入學電子平台 」（epoa.edb.gov.hk）用戶及以「智方便+」綁定帳戶，並在本月19日至27日期間透過電子平台遞交申請。如家長選擇遞交紙本申請表格，須在本月23日至27日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。