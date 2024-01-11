子宮頸癌新症近十年回升　衞生署擬試行陰道自我採樣　籲婦女定期篩查

子宮頸癌是全球婦女第四大常見癌症，數十年來發病率和死亡率雖然整體有下降趨勢，但近十年數字有所回升，新增個案由2012年的469宗升至2021年的596宗。衞生防護中心表示，調查發現曾進行子宮頸篩查的25至64歲婦女，由2014至15年的60.5%跌至2020至22年的52.1%，又提到當癌症進入第四期5年存活率只得16%，呼籲符合條件的婦女定期接受篩查，另衞生署母嬰健康院擬試行陰道HPV自我採樣方法。
常見不篩查原因包括怕尷尬太忙
衞生防護中心非傳染病處首席醫生蘇佩嫦表示，坊間對子宮頸篩查常見謬誤和不篩查的原因，包括太忙、怕尷尬、已收經、以為已接種HPV疫苗便可等。由於子宮頸癌大部分都沒有病徵，蘇佩嫦指當有症狀時便已經太遲，反之如果有定期篩查，即使不幸患病亦可在早期發現，增加治愈率和存活率。
主要成因如吸煙、過早開始有性行為
至於子宮頸癌的重要風險因素，除沒有定期接受子宮頸篩查外，衞生防護中心非傳染病處高級醫生林聞宇指還包括過早開始有性行為、有多個性伴侶、感染性病和吸煙等，又說當病人出現病徵，存活率會較患癌前期明顯下跌。
世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構，把每年1月定為子宮頸癌關注月，政府呼籲25至64歲曾有性經驗的婦女，應定期接受篩查，過程期間醫護人員會把儀器放進陰道，再在子宮頂採樣化驗。蘇佩嫦指，整個檢查過程少於1分鐘，之後亦已可正常活動，毋須請病假或長時間休息，「基本上只係少少唔舒服」，衞生署高級醫生李縈補充指，醫護人員會向接受篩查者解釋檢查過程，然後在婦女放鬆的情況下進行。
自我採樣如陽性須求醫
另外，衞生署正積極研究在部分母嬰健康院，試行已被世界衞生組織列為有效方法的陰道HPV自我採樣師查，但未有確實時間表，暫時計劃鼓勵未曾接受篩查的婦女參與。雖然自我採樣和醫護人員採樣的準確度相若，但蘇佩嫦強調自我採樣只是初步的HPV檢測，若證實有陽性反應就必須求醫和進行子宮頸細胞檢查，「唔好以為自我採樣，陽性就唔使跟進。」