子宮頸癌新症近十年回升　衞生署擬試行陰道自我採樣　籲婦女定期篩查

子宮頸癌是全球婦女第四大常見癌症，數十年來發病率和死亡率雖然整體有下降趨勢，但近十年數字有所回升，新增個案由2012年的469宗升至2021年的596宗。衞生防護中心表示，調查發現曾進行子宮頸篩查的25至64歲婦女，由2014至15年的60.5%跌至2020至22年的52.1%，又提到當癌症進入第四期5年存活率只得16%，呼籲符合條件的婦女定期接受篩查，另衞生署母嬰健康院擬試行陰道HPV自我採樣方法。

常見不篩查原因包括怕尷尬太忙

衞生防護中心非傳染病處首席醫生蘇佩嫦表示，坊間對子宮頸篩查常見謬誤和不篩查的原因，包括太忙、怕尷尬、已收經、以為已接種HPV疫苗便可等。由於子宮頸癌大部分都沒有病徵，蘇佩嫦指當有症狀時便已經太遲，反之如果有定期篩查，即使不幸患病亦可在早期發現，增加治愈率和存活率。