子承父業加入鑑證科 父親經歷加一套漫畫百科全書 造就鑑證專才的誕生

現年36歲的高級督察童俊凌（Roland），投身警隊七年，2021年成功申請加入鑑證科，不單是由於他的學歷與資歷，背後更有一段淵源故事。一套母親送上的漫畫百科全書，令Roland發現透過科學可以認識宇宙萬物，亦激發他自小對科學的濃厚興趣。他在外地讀大學時主修化學，及後回港完成化學博士課程，曾在醫院放射部工作，學以致用。 母親令他愛上科學，父親則間接引領其投身警界。Roland在醫院服務一段時間後，渴望從另一個範疇貢獻社會。由於他父親退休前是鑑證科警長，經常分享警察故事，加入警隊自然成為其「轉跑道」的首選，結果投考督察一擊即中。在警隊工作的頭4年，Roland 有3年時間駐守刑事調查隊，協助偵破不少案件。2021年，他得知鑑證科有空缺，立即申請。他直言，很喜歡刑偵工作，而鑑證是刑事調查非常重要的一環，同時能發揮自己的專業知識。



父親處理謀殺案 攀棚架手臂傷痕纍纍 一直覺得「子承父業」非刻意的Roland，在接受正式鑑證訓練期間，才意識到父親早已在其人生路上作出啟蒙，「一次課堂中，教官展示了一篇1999年《警聲》的報道，當時鑑證科人員處理一宗入屋謀殺案，因懷疑兇手沿外牆煤氣管爬上單位犯案，故此請工人在現場搭棚，讓他們得以沿大廈逐層攀爬套取指模。」 報道中，一名鑑證科人員說：「既要勾緊棚架、又要騰出手來工作，確實吃力。」原來，他正是Roland的父親童木運。看着報道與父親的相片，Roland即憶起當年有日父親回家，手臂被刮得傷痕纍纍，令他深深感受到其專業精神。 鑑證科的主要工作，是在罪案現場套取指模和DNA，經常要接觸屍體。Roland分享：「有時屍體腐爛，現場會出現大量蛆蟲和蒼蠅，就算戴上保護衣和口罩，蒼蠅還是有機會鑽進來。但無論環境有多惡劣，亦絕不會影響到我們的搜證工作。」