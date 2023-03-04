孔繁毅不建議校內戴口罩　倡高危人士每半年接種加強劑

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅在一個電台節目中表示，不建議在學校內戴口罩，因為學童需要見到口部，以幫助言語發展；雖然可能會有輕微的流感及上呼吸道感染爆發，但自然感染可以產生足夠的免疫力，認為不需要擔心。

認為本港的混合免疫屏障很高，疫情回落快，是適合時間取消最後的防疫措施。孔繁毅說，不建議在學校內戴口罩，因為學童需要見到口部，以幫助言語發展。他又認為，可以取消小學及幼稚園學生上學前做快測的要求。他指，近日醫院內的上呼吸道病人有輕微增加，但整體情況非常穩定，由於幼童在過去3年疫情期間佩戴口罩，雖然可能會有輕微的流感及上呼吸道感染爆發，但自然感染可以產生足夠的免疫力，所以不需要擔心，但建議幼童及長者要繼續接種流感及新冠疫苗，以及做好個人衞生，相信大規模爆發的風險很小。