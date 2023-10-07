孔繁毅：流感及新冠病毒　梅花間竹每半年爆發一次高峰期

本港即將迎來流感高峰期，香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅在電台節目表示，新冠疫情打亂流感病毒爆發的時間，其中夏季流感高峰由以往的8至10月，延後到10至12月，而冬季流感高峰期則由12至2月，延後到2至4月；中間會夾雜新冠疫情高峰，意味兩種病毒梅花間竹每半年爆發一次。他呼籲高危群組，包括65歲以上人士、安老院舍長者、長期病患者、兒童及醫護人員等，盡快接種流感疫苗。

孔繁毅：市民可等待新款新冠疫苗

孔繁毅估計下月會出現新一輪新冠疫情高峰，而在本月起增多新冠病毒嚴重個案，但由於大部份人曾接種最少3劑疫苗或曾受感染，整體混合免疫或抗體水平足夠，市民毋須過分擔心。不過他提醒75歲以上長者、長期病患者、免疫力低的人士、曾接受移植或癌症病人等，每年最少要打一針新冠疫苗，以降低感染後患重症或死亡的風險。

他說外國近日有研究顯示，經過第三期臨床測試後，發現新一代新冠一價疫苗的安全性及成效良好，與現時流行的XBB變異病毒株最吻合，中和抗體較之前採用的二價或原始病毒株疫苗更好。他預料新一代疫苗下月面世，美國短期內會引入，相信本港衞生防護中心轄下科學委員會，之後亦會開會討論，很快會供應給市民接種，認為市民可以等待新款疫苗供應。