孕婦觀塘遭貨車撞斃案開審 轉彎無打燈 司機稱「望清楚無人」

一名懷胎4個月的31歲孕婦，去年1月在觀塘橫過馬路時，被一輛貨車撞倒昏迷，兩日後不治，腹中胎兒亦未能保住，涉案的貨車男司機被控「危險駕駛引致他人死亡」罪，他今日（17日）在區域法院表示願意承認較輕的「不小心駕駛」罪，惟不獲控方接納，案件正式開審。控方開案陳詞指被告駕駛貨車右轉入行人過路處時沒有打燈，致車頭撞倒死者。被告在警誡下聲稱望清楚無人才轉入駿業街，並稱「我覺得個女仔喺我左車頭走出嚟」。 被告梁志華，現年60歲，控罪指他於2024年1月9日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴死亡。

死者懷孕16至18周 控方開案陳詞指案發地點是沒有交通燈的行人過路處，被告當日下午駕駛肇事貨車經基業街右轉入海濱道左一線，當時懷有身孕的31歲女死者沿駿業街的行人過路處準備過馬路。被告駕駛車輛在沒有打燈的情況下，從海濱道轉入行人過路處，當時死者正行走在過路處的中間位置，結果被貨車右車頭撞開。女事主其被送往廣華醫院搶救，惜在兩日後不治，驗屍報告顯示死者懷孕16至18周，死因是頭部多處受傷。 控方指，政府化驗所法證事務部檢視片段及意外重組後，認為被告在碰撞前2至6秒，若以坐直姿勢駕駛，視綫部分或會受到右倒後鏡及結構柱遮擋，但若被告的頭部向左或右傾斜，便能解決視綫受阻問題。被告在碰撞前1.3秒才意識到有危險，若被告在碰撞前1.8秒就見到死者，就能及時停下避免碰撞。

死者不是突然衝出⾺路 案發同日下午警方拘捕被告。警誡下被告稱望清楚右邊無人才轉入駿業街，其後發現有人即時停車已撞到對方，「所以我覺得個女仔喺我左車頭走出嚟」。被告在錄影會面下亦透露，停車後目睹死者躺在馬路，案發時是他當日第三次駕駛至案發地。 控方指被告在發生意外前已多次駛經案發地，必然知道案發地有行人過路處。被告的行為並非一時失去專注力，意外發生在馬路中心，死者由踏出馬路到被撞，歷時有約6秒，而死者踏出行人過路處前更有在路邊停下作觀察，不是突然衝出⾺路，如被告有留意行人過路處的情況，必然會見到死者。而被告明知要右轉入駿業街，卻沒有打右指揮燈，會令到其他道路使用者感到混亂。

案件編號：DCCC 1543/2024