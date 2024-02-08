季候風增強年初一最低12度 李家超拋寶牒祈香港龍騰新程

受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港昨日顯注轉涼，天文台預計年廿九至大年初一天氣寒冷。天文台呼籲市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。特首李家超昨到大埔林村，向長者拜早年一起食盆菜，並祝願「本港龍騰新程，市民身體健康」，透露政府主要官員昨一連三日走訪全港18區 開展歲晚關愛家訪活動。
李家超昨早到大埔林村鍾屋村探訪村內長者，向他們送上福袋，之後又出席由大埔關愛隊舉辦盆菜宴，有逾百名長者出席。李家超與部分長者同枱食盆菜，他指，「很快就送兔迎龍。龍代表吉祥、活力。我入來時見到大家充滿活力，龍年希望大家更龍精虎猛，大家更龍騰高飛。」
李家超其後到許願廣場參觀「香港許願節」的攤位，將願望寫上寶牒，再拋上許願樹。活動後，他在社交專頁帖文，形容盆菜象徵一家人團團圓圓、豐衣足食，席間他聽到很多街坊的新年願望，而他就希望新一年搞活香港經濟和民生，讓香港更勝從前。
林村許願夜市昨起一連七日舉行，他希望市民可以到場支持。
市民外出活動亦需留意天氣，本港昨日顯著轉涼，市區氣溫最低僅攝氏15.5度，天文台於昨午4時20分發出寒冷天氣警告，氣溫將由昨日最高18.8度，逐步下降至今日最低11度。
天文台預計，未來幾日天氣持續寒冷及有幾陣雨，年三十最低只有11度，年初一亦低見12度。預料一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南帶來大致良好的天氣，氣溫亦逐步回升，但日夜溫差較大，年初二氣溫介乎13至20度，年初四介乎16至21。