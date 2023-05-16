季節性救生員不足議員倡輸入外勞　工會：當高端人才聘請？

港九拯溺員工會副主席胡啟榮今日(16日)接受電台訪問時表示，由7至8年前開始，季節性救生員人手一直缺乏，至今欠缺500至600人。而公務員救生員亦首次缺人，估計欠缺20多人。他提到，公務員救生員出現缺人，涉及晉升階梯的問題，因為救生員被視為技工，即使工作30年，最高月薪只有約2.4萬元，由於欠缺前景，難以吸引新人入行。

康文署救生員人手一向不足。署方昨日(15日)向立法會提交的文件顯示，今年4至5月期間需要聘請超過600多名季節性救生員，惟截至本月初，只有240名合約救生員到任。署方稱，在招聘季節性救生員時遇到持續困難。

反問：將救生員當作高端人才去聘請？

被問到有議員認為，是否可由大灣區招聘人手來港出任救生員，胡啟榮則認為不可行。他解釋，因為救生員入職學歷只需小六以上程度，如果由大灣區招聘，高學歷人士很難會受吸引來港出任救生員，又反問是否將救生員當作高端人才，或是外傭去聘請。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松亦表示，在大灣區招聘人手來港出任救生員不可行，因救生員入職門檻不高，如果靠輸入外勞，會打擊本地救生員飯碗。他建議擴大公務員救生員隊伍團隊，提高相關人工薪酬及福利，從而減少對季節性救生員的依賴。