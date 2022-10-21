季節性流感疫苗接種計劃覆蓋中學生或18歲以下本港居民

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，經檢視最新科學證據、本地研究和海外經驗後，今日(21日)更新就2022／23年度流感季節的流感疫苗計劃的建議，將優先接種群組覆蓋中學生。由11月10日起，衞生署今季的各個季節性流感疫苗接種計劃的香港居民合資格群組，將由6個月至未滿12歲兒童，擴展至包括18歲以下人士(或中學生)。

衛生防護中心指，由於本港流感活躍程度在2019至2020年度的輕度流感季節完結後，一直處於極低水平，因此可預期本地人口會較易感染流感，認為把中學生納入在優先接種流感疫苗群組可預防出現學校爆發和社區傳播，從而紓緩在即將來臨的流感季節可能出現流感、新型冠狀病毒及其他呼吸道病原體的同時於社區流行時對醫療系統構成的壓力。

優先接種群組11月10日起覆蓋至中學生或18歲以下本港居民

因應科學委員會的更新建議，衞生署各季節性流感疫苗接種計劃將由11月10日起，將優先接種群組覆蓋至中學生或18歲以下香港居民。「季節性流感疫苗學校外展(免費)計劃」會與私家醫生為中學生安排接種活動。至於不參與外展計劃的學校，可透過「疫苗資助學校外展(可額外收費)」計劃，按照衞生防護中心網站公布在「疫苗資助計劃」下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供接種服務。

學生健康服務中心預約接種新冠疫苗可同時接種免費流感疫苗

中學生或18歲以下香港居民亦可在「疫苗資助計劃」下，於校園以外的外展服務，以及參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種免費／資助的流感疫苗。另外，18歲以下綜合社會保障援助受助人可在衞生署轄下的學生健康服務中心、醫院管理局普通科門診和專科門診診所免費接種流感疫苗。此外，合資格兒童可選擇在衞生署轄下的學生健康服務中心預約接種新冠疫苗時，同時接種免費流感疫苗。