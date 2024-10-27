孫明揚逝世｜曾俊華憶外出常被誤認「孫公」　因一原因不刻意澄清身份

曾俊華(左)表示，這幅與孫明揚的合照相信是在一個房屋及規劃地政局記者會上拍攝。(曾俊華FB)

人稱「孫公」、回歸後曾任多個政策局局長的孫明揚日前離世，享年80歲。2002年出任前房屋及規劃地政局常任秘書長一職的曾俊華，回憶與時任上司、房屋及規劃地政局局長孫明揚的相處，形容對方為人正義、非常有誠信，更是政府一位「拆彈專家」。

曾俊華在社交網站發帖指，他加入政府近20年後，才有機會與孫公共事，形容當年加入房屋及規劃地政局後，幾乎每星期都會與孫公見面，商討政策事務，包括推出多項穩定樓市的「孫九招」。曾俊華稱，當時只短短出任房屋及規劃地政局常秘一年左右，已經感受到孫公擅於解決棘手難題的功力。

及後曾俊華離開政府後，不時仍會與孫公飯聚輕鬆聊天，又稱自己乘搭公共交通工具出行時，間中會有市民上前問「你係唔係孫明揚呀？」曾俊華笑言，可能他與孫公也有「二撇雞」所致，但他從來不會刻意澄清，大多是微笑回應一句「早晨！｣、「你好！」。

被誤認「孫公」是一種榮譽

曾俊華認為，由此可見不少市民都很熟悉孫公，相信在大多數市民眼中，他們都會認為孫公是一個好官，認為這一點是對孫公和其家人而言最大的安慰。他又解釋自己為何不刻意澄清身份，「好簡單，因為我覺得自己被誤會為孫公，對我嚟講，都係一種榮譽嚟嘅。」