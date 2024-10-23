孫明揚逝世｜王坤讚孫明揚「拆彈專家」處事均真　「孫九招」埋房屋短缺苦果

教育局前局長孫明揚逝世，享年80歲。孫明揚2002年起出任房屋及規劃地政局長，前房委會委員兼公屋聯會前主席王坤向《am730》表示，孫明揚是「拆彈專家」，手腕老練，行事是典型殖民地官員作風，但沒有殖民地官員架子，「佢唔會答你，但背後做咗嘢」。 王坤透露，當時出任房署署長的梁展文為逃避傳媒追訪，經常改動房委會大會和小組會議會期，擾亂委員日程安排，惹起房委會委員不滿，他遂與另一委員向孫明揚「告狀」，孫明揚當時未有答覆，但下一次會議上便忽然有茶水和糖果招待，而會期問題後來亦有改善，相信孫明揚暗地裡「做咗啲嘢」。

孫明揚任內祭出「孫九招」，包括無限期停售居屋，王坤憶及，當時他向孫明揚多次進逼，要求解釋居屋是否有機會復建，「當時問佢，居屋係有存在價值，係數量多少問題」，孫明揚亦未敢回覆，但亦不會反駁，見其老練，「唔敢話我錯，又唔敢答，因為係上面決定」。 孫公曾親電索評論解釋 另有一次，王坤罕有在早上接到孫明揚來電，劈頭便說「王坤，你唔使咁大整蠱」，一問之下，方知報章引述他的評論指「停售公屋和居屋會導致公屋輪候冊輪候時間三年目標不能實現」，然後孫明揚被時任特首曾蔭權問到三年上樓目標是否會失守，遂來電「興師問罪」，王坤只好解釋其評論基於未來公屋供應減少，三年上樓目標失守後來亦成為事實，「解釋返畀佢聽，佢就冇講乜，係均真」。

行事以外，王坤說，孫明揚亦念舊情，2007年他轉任教育局局長之前，亦有舉薦資深房屋委員會委員如陳家樂和劉國裕到房協和市建局。

指孫公勝現時官員 與孫明揚就公屋居屋等問題多次辯論的王坤說，孫明揚是「多橋」官員，現時很多高官和資深政務官均未能及，慨歎孫明揚的離去是香港的損失，亦可惜他在退休後未能完全發揮其作用，「特首成立咗好多委員會、小組……應委任有料到嘅退休官員，幾十年經驗，有好多橋」。 王坤雖然稱許「老對手」的行事，但亦批評「孫九招」核心精神是「托市」，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，卻埋下房屋土地供應短缺問題，連累往後數任特首，「個苦果係市民食」。