熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-13 15:21:43

孫東強烈譴責黑客盜取數碼港資料　指示數碼港聯繫所有受影響人士

分享：
孫東強烈譴責黑客盜取數碼港資料　指示數碼港聯繫所有受影響人士(資料圖片)

孫東強烈譴責黑客盜取數碼港資料　指示數碼港聯繫所有受影響人士(資料圖片)

數碼港電腦系統上月疑遭黑客組織Trigona入侵盜取400GB資料，並在「暗網」披露了有關資料。創新科技及工業局局長孫東回應指，政府對這次網絡攻擊事件予以高度關注，對於相關的網絡罪行予以強烈的譴責，也對受影響的人士表達深切慰問

他指昨天與數碼港主席陳細明和行政總裁任景信進行了多次交流，聽取他們對整個事件的詳細匯報，孫東亦指示數碼港做好3件事第一，要全面提升對於相關網絡系統及敏感數據文件的保護措施，堵塞各種漏洞，避免同類事情再次發生。據他所知，數碼港過去幾個星期經受了多次攻擊，在第一次攻擊之後，對方都沒有在之後幾次攻擊得逞。第二，他指示數碼港要聯繫每一位受影響人士，並盡最大可能提供一切必要的支援第三，他指示數碼港全面配合警方以及獨立的網絡安全專家調查事件，建議數碼港適時向公眾披露更多信息

數碼港被黑客入侵，大量資料被盜(社交媒體截圖/FalconFeedsio) 數碼港被黑客入侵，大量資料被盜(社交媒體截圖/FalconFeedsio)

孫東：調查事件後會嚴懲

孫東強調這次並非數碼港的中央網絡系統受到攻擊，而是部門的文件儲存系統，因為很多部門出於工作的需要，從中央系統下載了一些重要的文件。孫東指已緊急指示政府資訊科技總監辦公室採取必要措施，資科辦昨晚連夜向政府各個部門以及所屬的公營機構發出電郵，指示各部門立刻檢討現有存放數據系統的安全程度，要從數碼港這次事件中汲取教訓他指請市民放心，香港總體的資訊保安水平不錯，但是在過程中一旦發現漏洞，會即刻採取措施。他又表示，香港相關法律可以起到作用，一旦調查清楚事件，一定會按法律嚴懲。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受