孫東強烈譴責黑客盜取數碼港資料　指示數碼港聯繫所有受影響人士

數碼港電腦系統上月疑遭黑客組織Trigona入侵盜取400GB資料，並在「暗網」披露了有關資料。​創新科技及工業局局長孫東回應指，政府對這次網絡攻擊事件予以高度關注，對於相關的網絡罪行予以強烈的譴責，也對受影響的人士表達深切慰問。

他指​昨天與數碼港主席陳細明和行政總裁任景信進行了多次交流，聽取他們對整個事件的詳細匯報，孫東亦指示數碼港做好3件事。​第一，要全面提升對於相關網絡系統及敏感數據文件的保護措施，堵塞各種漏洞，避免同類事情再次發生。據他所知，數碼港過去幾個星期經受了多次攻擊，在第一次攻擊之後，對方都沒有在之後幾次攻擊得逞。第二，他指示數碼港要聯繫每一位受影響人士，並盡最大可能提供一切必要的支援。​第三，他指示數碼港全面配合警方以及獨立的網絡安全專家調查事件，建議數碼港適時向公眾披露更多信息。