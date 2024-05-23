孫東訪問布魯塞爾期間與歐盟高層領導會晤　特區近年首次

創新科技及工業局局長孫東展開在比利時布魯塞爾的訪問行程，期間與歐盟委員會創新、研究、文化、教育與青年事務委員伊莉安娜・伊萬諾娃會面。孫東指出，今次會面是特區政府主要官員於近年與歐盟高級領導層的首次會晤，顯示特區政府和歐盟對維繫及提升雙邊關係的高度重視。
孫東提到香港已步入穩定的社會環境
孫東提到，香港已步入穩定的社會環境，香港可全力聚焦發展經濟，改善民生，同時為在香港經營的海內外企業，提供更好的營商環境。他又指出，特區政府致力建設香港國際創科中心，通過創新科技促進經濟發展，雙方又探討如何加強香港與歐盟在創新科技方面合作，並邀請委員到香港訪問。
孫東上午抵達布魯塞爾後，隨即拜會中國駐歐盟使團朱京公使，介紹香港創科發展的最新情況，以及在融入國家的創科發展大局的工作。朱京公使也向孫東簡介歐洲近來的情況和使團的工作。
政府將資助香港的大學與海內外機構合作
而在下午孫東就與歐洲生物產業協會總裁會面，了解歐洲在工業生物科技的最新發展。孫東向對方闡述香港在生命健康方面的科研優勢，以及政府將資助香港的大學與海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進科研科研及將及將成果轉化。孫東其後將轉往法國巴黎繼續訪問行程。
原文刊登於 香港電台