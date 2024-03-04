孫東訪沙特　介紹香港創科發展和商機

創新科技及工業局局長孫東3月3日(利雅得時間)率創科業界代表團，展開沙特阿拉伯利雅得的訪問行程，聽取當地科技城的科研應用創新項目和解決方案，以介紹香港創科的最新發展和商機。

孫東下午抵達利雅得後，與代表團隨即到訪阿卜杜勒阿齊茲國王科技城，與主席Munir Eldesouki博士會面。孫東等聽取科技城的科研應用創新項目和解決方案，如沙特半導體、基因計劃，以及從稀薄空氣作水收集的介紹等，又前往科技城內的The Garage，該加速器為在利雅得當地和國際的新興初創企業提供支持，包括所需的基礎設施和一系列支援性綜合服務，期間孫東教授與加速器內科技企業交流。

其後，孫東與沙中商務理事會副主席Anas Mohammed Alfadda博士會面，介紹香港創科的最新發展和商機，希望藉此訪問與沙特商界和科技界建立夥伴關係，又邀請沙特阿拉伯企業和投資者來港發掘投資機會。

孫東指，要建立蓬勃的創科生態環境，需要支援初創企業的工作，香港兩個創科旗艦—香港科技園公司和數碼港一直致力為創科初創企業提供全面支援，包括培育計劃、租金優惠、工作空間、共用設施、津貼資助、市場推廣及業務發展支援等。孫東今(4日，利雅得時間)會繼續在利雅得的行程，出席LEAP 2024科技展。