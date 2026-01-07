孫東訪美行 公布後急撤 創科局：動態評估決定

創新及科技局長孫東原定訪問美國，但當局在發新聞稿公布行程後約4小時，突然表示取消有關行程。創科局回覆本報查詢表示，特區政府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消。

政府最新一期憲報顯示，孫東原定昨日下午至周六會離港公幹，期間由創科局副局長張曼莉署任局長。創科局昨中午12時發布新聞稿，公布孫東美國加州時間昨日起訪問當地的拉斯維加斯和三藩市。

原赴展覽推廣港優勢

據政府公布的行程，孫東會出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。他亦會參與相關交流活動，包括由駐三藩市經貿辦、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會，以及經貿辦主辦的新年港人聚會，並前往矽谷地區參觀科技企業及大學。