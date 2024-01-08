孫東：新型工業化資助計劃接受申請　企業可同時申請3個項目最多獲4500萬

再工業化是本港一大趨勢。生産力局今(8日)舉行「香港有工業」重要夥伴起動大會，超過40間跨國和本地企業分享其新型工業化的成果。其中有焊接企業在生產力局的協助下，引入自動化機械臂輔助工人焊接，不但可以提升焊接的準確度，亦可讓工人遠離工件，減低工業意外發生。創新科技及工業局局長孫東表示，優化後的新型工業化資助計劃在今天上午正式推出，由以往只可同時進行一個獲批項目，即日起容許企業同時申請最多3個項目，獲得最多4,500萬元資助。孫東期望在生產力局及各種資助計劃的支援下，通過科技輔能，協助企業升級轉型，提高生產效率，令「香港製造」的品牌更加亮麗。

生産力局在大灣區共推動超過1,200個項目，涵蓋超過25個行業的智能化升級。創新科技及工業局局長孫東致辭時指，近年生產力局大力推動新型工業化，提供各種智慧方案，為香港工業賦予全新面貌及形象。

機械臂代替人手焊接 減低工業意外風險 孫東提到去年《施政報告》提出多項持續推進新型工業化的政策措施，包括設立100億元新型工業加速計劃，以配對型式資助在港的科技產業、優化「新型工業化資助計劃」，協助企業在港涉獵更多智能生產線等。

他表示，優化新型工業化資助計劃下符合條件的企業同步進行最多3個新型工業化政策措施項目，以獲取最多4,500萬元的資助。相關資助計劃已在今天上午正式推出。 生產力局主席、立法會議員陳祖恒致辭時指，生產力局在去年獲得103個國際和本地的獎項和殊榮，近八成獎項獲獎的項目都能成功落地應用，解決行業的痛點。 生產力局為多間企業提供幫助以進行新工業化改進。其中已有逾60年鋼材供應經驗的和利集團就引入了自動化機械臂系統輔助工人焊接，系統會以數碼化技術把專業焊工的焊接經驗轉化為圖像化程序，方便焊接工人控制機械手採用最佳工藝參數焊接工件。

和利集團行政總裁黎鍔威指出，燒焊業有不少資深的老前輩，但由於工作繁多，加上地盤工作環境艱辛，焊接從業人員長期短缺，他們的技藝傳承就成一大問題，而系統「用數據記錄返佢哋嘅經驗」，讓經驗得以保留。工業意外常有發生，工人如何安全地工作成一大關注。而機械臂系統則能代替工人接近工件，能確保工人在安全環境中工作。 另外，黎鍔威又提到，利用機械臂後焊接的速度和準成度亦有所提升，「地盤成50幾度熱，工人可能做冇耐就好攰，但機械人冇咁嘅問題」；而且機械焊接師能夠同時用平板電腦控制多部機械臂，焊接的效率亦會更一部提升。