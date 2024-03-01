孫東：港AI投資不遜獅城 河套區隔離設施須搬遷

現時河套區用地建有社區隔離及治療設施，孫東指這是國家對香港的支援，不能浪費，政府正計劃將設施遷到其他地方。他並稱，政府下月會為第二批共16間引進重點企業舉行簽約儀式，政府會提供不同針對措施協助，包括補貼和資助計劃。

政府下年度會投入最少244億元發展創科，並目標今年內發布「河套香港園區發展白皮書」。創新科技及工業局長孫東表示，原則是要與深圳共同推進「一區兩園」的一河兩岸協調發展，港府正密鑼緊鼓設計香港園區未來發展模式。

近百企業申請數據過河

本港去年與內地簽署「數據過河」協議，容許內地敏感個人數據流動到本港。孫東指，簽署協議以來政策運行暢順，有接近100間醫療和銀行企業、機構申請，初步計劃今年中擴展至所有領域。他強調，法例規定港人數據必須獲當事人授權才可跨境流通，呼籲毋須擔心。

新加坡財政預算案宣布投放近58.2億港元資助人工智能(AI)產業，但本港推行3年的AI資助計劃只有30億元。就社會有指本港投放遜於新加坡，孫東強調該30億元只佔眾多AI政策的小部分，整體計各項目總撥款數額不少於當地。