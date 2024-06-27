孫東：香港網絡攻擊頻率高於周邊地區　「打鐵還需自身硬」會公布新措施

本港公私營機構的電腦系統屢受黑客攻擊。創新科技及工業局局長孫東表示特別在過去半年多，本港面臨較嚴峻的網絡攻擊，頻率與次數遠高於周邊地區。他指「打鐵還需自身硬」，很快會公布有關電子系統與資訊網絡保安的新措施，做好防範工作。

今屆政府班子將上任2周年，孫東接受電台專訪時提及香港面對的黑客攻擊較多，他估計與最近加快建設數字政府、智慧城市有關，強調香港整體網絡安全仍屬可控範圍。政府很快會公布新措施，包括加強恆常檢測與系統保護，及時發現並跟進問題，有如定期做身體檢查。