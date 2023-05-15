孫玉菡否認向商界讓步 MPF撤對沖擬不強制僱主儲蓄

強積金對沖安排將於2025年5月1日起取消，政府原計劃成立資助計劃提供25年補貼資助，以及要求僱主開設「專項儲蓄戶口」，每月為僱員額外定期供款1%，以支付取消對沖後的遣散費及長期服務金。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府已委託顧問檢視是否取消僱主專項儲蓄戶口，目標下半年有最終定案。

政府早前公布後年5月開始取消強積金對沖安排，並擬在未來25年設立過渡安排，分擔僱主部分遣散費、長期服務金支出，以及強制僱主每年儲錢。當局透露，正重新檢視是否繼續強制僱主供款儲蓄，但否認是向商界讓步。有商界議員歡迎政府重新考慮，但有議員憂慮加劇破欠基金財政壓力。

孫玉菡昨出席一個電視節目後表示，行政費初步看來都不少，若強制三十多萬名僱主儲蓄兼管制「一出一入」，必然涉及一定的行政費。有報道引述消息指，設立「專項儲蓄戶口」行政費以億元計，故當局初步傾向不設立。

取消強積金對沖後，僱主若無法向打工仔支付遣散費及長期服務金，孫玉菡稱破產欠薪保障基金仍可作「兜底」保障，又強調不論「專項儲蓄戶口」或破欠基金均不涉及公帑。

目前破欠基金的主要收入來源，來自每張商業登記證每年收取的150元費用。孫玉菡否認是動用公帑「找數」、向商界讓步，續指破欠基金目前有68億元盈餘，每年都收支平衡並有盈餘，加上息口正在上升，相信財政狀況足夠應付。不過。他預告破欠基金日後若每年支出增加，或要透過增加商業登記費補足需要。

鄧家彪憂加劇基金財政壓力

工聯會立法會議員鄧家彪擔心，僱主若毋須再每月額外供款到「專項儲蓄戶口」，缺乏儲蓄的企業一旦經營不善而清盤，將會加劇破欠基金財政壓力和影響穩健度，而若擴大破欠基金適用範圍，或將增加納稅人負擔。批發及零售界立法會議員、自由黨邵家輝接受傳媒查詢時，對政府重新考慮是否設立「專項儲蓄戶口」表示歡迎，認為僱主如要額外承擔一份款項，將增加企業營商的困難。