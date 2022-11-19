孫玉菡指院舍防疫仍有效 ：有需要可啟動更多後備暫託中心

勞工及福利局長孫玉菡今日（19日）接受電台節目訪問時指，近日本地新冠感染和入院數字增加，但針對院舍的防疫措施仍然有效，政府下周五起將在港灣道體育館重設暫託中心，收治確診的院舍長者，當局亦有其他後備暫託中心場地，有需要可以立即啓動。孫玉菡指，目前安老院舍長者有超過9成已接種2針疫苗，約8成4至8成5接種3針，會繼續推動長者接種新冠和流感疫苗。



另外，政府明年將推出特別計劃，容許全港安老殘疾院舍輸入外勞。孫玉菡指安老院舍多年來面對很大人手壓力，目前津貼院舍欠缺約1600個照顧員，有約6分1短缺。他強調當局在輸入外勞同時，會以本地工人優先為最大原則，但業界人手仍然有缺口，政府會從精簡程序和放寬人手比例，制定輸入外勞細節，於明年上半年公佈。