孫玉菡稱社福開支難有調整空間 未來從非恒常開支省錢

勞工及福利局局長孫玉菡今日(9日)表示，政府減省非恆常開支、加強儲備和減省行政工作，三大應對方向設法幫補社福機構，稱已想盡辦法「幫得盡幫」，包括「拆牆鬆綁」、善用科技、精簡流程等，期望社福界與政府共渡時艱。他重申，一些政府已承諾的服務，如照顧券、服務量增加等，將不會受影響；未來若再進一步削減社福開支，都只能針對非經常開支。

《財政預算案》提出，削減社福界一筆過撥款，全港170多間社福機構到2027/28年度要累計減7%開支。孫玉菡出席電視節目時表示，社署現時有逾6,000人手，社署會設法節省行政成本，例如有空缺時便補充慢點，或人手可否用得再積極些，透過減少匯報等行政工作，調配人力資源，「讓社署節省多點，便能幫補中小社福機構。」