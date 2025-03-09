孫玉菡稱社福開支難有調整空間 未來從非恒常開支省錢

勞工及福利局局長孫玉菡今日(9日)表示，政府減省非恆常開支、加強儲備和減省行政工作，三大應對方向設法幫補社福機構，稱已想盡辦法「幫得盡幫」，包括「拆牆鬆綁」、善用科技、精簡流程等，期望社福界與政府共渡時艱。他重申，一些政府已承諾的服務，如照顧券、服務量增加等，將不會受影響；未來若再進一步削減社福開支，都只能針對非經常開支。
《財政預算案》提出，削減社福界一筆過撥款，全港170多間社福機構到2027/28年度要累計減7%開支。孫玉菡出席電視節目時表示，社署現時有逾6,000人手，社署會設法節省行政成本，例如有空缺時便補充慢點，或人手可否用得再積極些，透過減少匯報等行政工作，調配人力資源，「讓社署節省多點，便能幫補中小社福機構。」
他又指，各類服務都需要撥款，包括照顧者津貼、寄養家庭津貼、社區保母及短期食物援助等；由於社福界需求甚大，所以社署不希望再削減恆常開支，故未來若再要削減資源，主要會針對非恆常開支，並會另想辦法幫補社福機構，以財委會批出200億元予勞福局購買社福設施為例，老人及小朋友使用的地方，盡量要是低層，購買時會有限制；政府可以「騰籠換鳥」，將提供青年或家庭服務的機構，搬到較高樓層，騰出空間之餘亦節省成本。
檢視社福機構儲備機制
至於加強儲備方面，以往當局會每年檢視社福機構儲備有否超額，若超額則要回撥；現時則會放寬限制，改為大機構每6年度、小機構每5年檢視儲備，讓機構有空間儲備資源，應對服務需求。孫玉菡重申，削減開支後，一些政府已承諾的服務，如照顧券、服務量增加等，將不會受影響。