孫玉菡：失業率再降 標誌發展有更多機會　

政府昨日公布失業率最新數字，連續5個月下跌。勞工及福利局局長孫玉菡指，失業率下降至3.9%，標誌本港的經濟發展有更多機會，不擔心施政報告提出的引入外來人才措施，會減少對本地人才保障，因港人在本地發展有先天優勢，在港的生活成本較低。

孫玉菡在一個電台節目中指，港人在本地發展有先天優勢，在港的生活成本較低，加上現時失業率下降，標誌本港的經濟發展有更多機會，不擔心施政報告提出的引入外來人才措施，會減少對本地人才保障，又認為海外人才選擇發展地點，都會視乎個人方向、當地經濟機遇等。

孫玉菡：本地人才不足以應付 需引進海外人才

他又認為，過去兩年本地勞動人口減少14萬，不代表全部外流，但多個行業都反映難請人，當中以中層至中高層人員最缺乏，14萬人當中有8.8萬人屬於高技術人口，25歲至39歲年齡層流失了7.8萬人，反映本港有人才缺口，不足應付，因此有需要引進海外人才，「高端人才通行證計劃」較以往的專才計劃更全面，認為全球都在爭人才，香港只要政策到位，毋須擔心與外地比較。孫玉菡強調，毋須與其他地方的搶人才政策比較，各地都有其特點及不同的處境，政府今次為搶人才而度身訂造的措施是非常積極、清晰和進取。

暫未有院舍輸入人手比例方案

政府在施政報告建議，適度輸入安老及殘疾人士院舍護理員。孫玉菡表示，暫時未有為院舍製定本地和外來人手比例的方案，而大方向是增加行業人手供應，精簡申請程序。他又指，單靠本地勞工難以負擔院舍需求，期望一方面照顧好居家或院舍長者，亦能保障本地勞工優先就業，政府未來會檢討行業資歷架構，確保本地保健員有良好晉升空間。