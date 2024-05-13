孫玉菡：對社工註冊局無誤解　再斥有重大缺失需完善管治

勞福局局長孫玉菡斥社工註冊局嚴重偏離條例賦予的權力，因一小撮人的利益而置公眾利益於不顧，損害其專業性及公信力。(陳芷晴攝)

勞工及福利局局長孫玉菡日前點名批評社工註冊局監管不力，對於社工註冊局主席伍銳明指局長有誤解，孫玉菡今日會見傳媒時反駁指作為局長，很清晰社工註冊局的工作，並不存在誤解。他再批評社工註冊局現存重大缺失，需完善管治，很快會向公眾交代方案。

社會福利界立法會議員狄志遠表示，註冊局過往開會有不少爭拗，很多時候令到會議冗長。他指作為「局外人」，無法評定誰是誰非。(陳芷晴攝)

孫玉菡斥社工註冊局嚴重偏離條例賦予的權力，因一小撮人的利益而置公眾利益於不顧，損害其專業性及公信力。對於被控暴動罪的「陣地社工」陳虹秀加入社工註冊局紀律委員會備選委員小組，孫玉菡反問如牽涉暴動罪，是否仍一定要讓有關人士加入小組。他表示作為局長，如果看到註冊局行徑偏離，有必要完善管治。有消息指政府會修例增加註冊局委任成員比例，孫玉菡無回應消息是否屬實，但會很快提出方案。

狄志遠：無法評定誰是誰非

社會福利界立法會議員狄志遠表示，註冊局過往開會有不少爭拗，很多時候令到會議冗長。他指作為「局外人」，無法評定誰是誰非。不過，狄志遠表示會議或組織有持續爭拗並不理想，與時並進地邁向專業發展是好事。

狄志遠建議由大學或專業團體推薦委任成員，認為可推動專業及持平人士加入。他認為此舉可促進專業影響力，而並非由政府增加人手促進行政影響力，擔心會加劇政治角力。

其中一個爭拗有關社工若有控罪在身，但未有判決，應如何處理。狄志遠指機構基於公眾考慮一般會避嫌，以維持公信力，例如安排社工停薪留職，處理文職工作等。如果涉及政治控罪，亦可避免有關社工處理敏感事宜。